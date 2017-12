Noworoczny pojedynek Misiło vs. Tarczyński. "Dostaniesz dobrą lekcję"

Poseł Nowoczesnej wyzwał na pojedynek Dominika Tarczyńskiego z PiS. • Fot. Sławomir Kamiński/Agencja Gazeta, twitter.com/Piotr_Misilo

P

Może @D_Tarczynski lub ktoś z @pisorgpl ma ochotę wesprzeć WOŚP i przy okazji spróbować wygrać?! Gramy do 11 a politycy z legitymacją PiS mają challenge i zaczynają od 5:0. Zapraszam bardzo!https://t.co/1ca4taHKeM pic.twitter.com/P96sha6n8c — Piotr Misilo (@Piotr_Misilo) 30 grudnia 2017

Zrobię to dla Caritas. Dostaniesz dobrą lekcje. Gotów? — Dominik Tarczyński (@D_Tarczynski) 30 grudnia 2017

Caritas też jest bardzo ok. Wyznacz czas i miejsce. https://t.co/8K7Ucd8j2v — Piotr Misilo (@Piotr_Misilo) 30 grudnia 2017 Gotów!

Proponuje plac przy siedzibie Caritas Kielce.

Czas nie ma znaczenia.

Nawet w nocy o północy. https://t.co/EUOyvc7QRv — Dominik Tarczyński (@D_Tarczynski) 31 grudnia 2017

oseł Nowoczesnej Piotr Misiło w ramach wsparcia zbiórki pieniędzy na WOŚP zaoferował licytację squashowego meczu z jego udziałem. Na rzucone twitterowe wyzwanie odpowiedział parlamentarzysta Prawa i Sprawiedliwości, Dominik Tarczyński. Choć już na samym początku poszło o fundację, jaką posłowie chcieli wspierać.– Może Dominik Tarczyński lub ktoś z Prawa i Sprawiedliwości ma ochotę wesprzeć WOŚP i przy okazji spróbować wygrać?! Gramy do 11 a politycy z legitymacją PiS mają challenge i zaczynają od 5:0. Zapraszam bardzo!” – napisał na Twitterze poseł Nowoczesnej Piotr Misiło , reklamując własną charytatywną aukcję meczu w squasha, która miała wesprzeć orkiestrę Jurka Owsiaka. Cena wywoławcza charytatywnej rozgrywki to 1000 złotych.Na wyzwanie prawie natychmiast odpowiedział poseł PiS Dominik Tarczyński. "Zrobię to dla Caritas. Dostaniesz dobrą lekcje. Gotów?” – odpisał polityk Prawa i Sprawiedliwości.Poseł Nowoczesnej przystał na jego propozycję, deklarując, że nie ma nic przeciwko wsparciu Caritasu. "Wyznacz czas i miejsce" – zaproponował Tarczyńskiemu.Na kolejną odpowiedź nie trzeba było długo czekać. Poseł PiS jako miejsce zaproponował plac przy siedzibie Caritasu w Kielcach. Na razie nic więcej nie wiadomo o dalszych losach pojedynku posłów, ale jeśli walka polskich polityków mogłaby wyglądać tak częściej, to warto temu pojedynkowi kibicować. Internauci już dopytują, czy pojedynek będzie transmitowany w internecie.