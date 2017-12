"Oczywiście, żadnych relokacji ani korytarzy!" Polscy politycy składają najlepsze życzenia na nowy rok

Drodzy Prawi!

Pamiętajcie, że wszystko co najlepsze dopiero przed nami!

To będzie wspaniały rok dla Polski.

Życzę Wam aby w życiu każdego z Was ten 2018 przyniósł to co najlepsze!

A teraz życzę odpoczynku, nabrania sił i do boju!

O rodzinę, o Polskę

Wszystkiego co dobre! pic.twitter.com/MZ7BEWqzyx