"Góry i śnieg". Właśnie to skłoniło gwiazdę Sylwestra TVP do przyjazdu do stolicy polskich Tatr

Gwiazda dzisiejszego wieczoru TVP2 Louis Fonsi zdradził co przekonało go do przyjazdu do Zakopanego.

wiazdą tegorocznego Sylwestra w telewizyjnej Dwójce jest autor najpopularniejszej piosenki ostatnich lat. "Despacito" od wakacji wylewało się z każdego możliwego głośnika, a na YouTube teledysk z jego hitem wyświetlono ponad 4 miliardy razy. W wywiadzie dla "Pytania na Śniadanie", Fonsi mówi co skłoniło go do przyjazdu do Polski i zaśpiewania na zakopiańskiej scenie. I nie, nie są to tylko pieniądze.Jedno trzeba przyznać: zabiegi Jacka Kurskiego o przyjazd popularnej gwiazdy na Sylwestra organizowanego przez Telewizję Polską zakończyły się sukcesem. Na scenie w Zakopanem zaśpiewa autor tegorocznego muzycznego hitu "Despacito" Louis Fonsi. W tym przypadku, niedowiarki muszą skapitulować. Ale oprócz jego występu na scenie, w dzisiejszym "Pytaniu na Śniadanie" ukazał się wywiad z artystą, w którym przyznał dlaczego zgodził się przyjechać na zaproszenie Jacka Kurskiego . Powodem są... góry i śnieg.– Byłem podekscytowany. Po pierwsze, nigdy nie byłem w Polsce. A poza tym, fajnie spędzić sylwestrową noc w Zakopanem, choć niewiele o nim wiedziałem. Ale wyszukałem o nim informacji w Internecie: przepiękne, śnieżne, jak z bajki. Więc powiedziałem: Jadę – powiedział Fonsi, zachwalając jednocześnie stolicę polskich Tatr. Ale nie przyleciał do Polski sam. Zabrał ze sobą żonę i dzieci – Nie wiem jak ją w sobie rozkochałem, miałem szczęście. To inaczej jak z muzyką, kiedy robię piosenki jestem otwarty, podobnie na scenie. Ale w życiu prywatnym, gdy mam mówić o uczuciach, jestem bardzo nieśmiały – powiedział Portorykańczyk.Wokalista mówił też, że jest dobrym tatą, a dzieciom daje to, co najlepsze. Wspominał zabawy z 6-letnią córeczką i małego synka.