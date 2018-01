"To był czas budowy państwa służącego obywatelom – wszystkim bez wyjątku". Prezydent próbował odczarować rzeczywistość

W sylwestrowym orędziu, Andrzej Duda próbował zaklinać to, co działo się przez cały rok. • Fot. screen z youtube.com/prezydent.pl

Z

„Mija rok 2017. Kolejny rok ważnych zmian. To był czas budowy państwa służącego obywatelom – wszystkim bez wyjątku. Czas reform, dzięki którym instytucje i organy państwa będą działać w sposób przejrzysty, pod zwiększoną kontrolą demokratyczną” - #PAD #OrędzieNoworoczne pic.twitter.com/fq4P1fZ2rB — KancelariaPrezydenta (@prezydentpl) 31 grudnia 2017

„Mija kolejny rok skutecznych starań o to, aby Polska rozwijała się szybciej i w sposób przemyślany, a owoce tego rozwoju były dzielone uczciwie” – Prezydent @AndrzejDuda #OrędzieNoworoczne — KancelariaPrezydenta (@prezydentpl) 31 grudnia 2017 „Trwa wzrost gospodarczy, którego efekty odczuwają dziś miliony polskich rodzin. Nasze bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne opiera się na mocnych podstawach” - Prezydent @AndrzejDuda #OrędzieNoworoczne — KancelariaPrezydenta (@prezydentpl) 31 grudnia 2017

POLUB NAS NA FACEBOOKU

anim zaczęły się sylwestrowe imprezy, do narodu zdążył przemówić prezydent Andrzej Duda. Oczywiście, były noworoczne życzenia oraz wspomnienie 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, które będziemy obchodzić w 2018 roku. Jednak na samym początku znalazło się także miejsce na pochwały. Pochwały rządu.W ostatni dzień roku, Andrzej Duda postanowił znów być prezydentem wszystkich Polaków. W swoim orędziu zapewnił, że to co działo się przez ostatni rok w polityce, to budowanie lepszego państwa. – Mija rok 2017. Kolejny rok ważnych zmian. To był czas budowy państwa służącego obywatelom – wszystkim bez wyjątku – zapewnił prezydent Duda, a "reformy", które przeprowadza rząd są potrzebne do "zwiększenia kontroli demokratycznej" nad instytucjami państwa. – Czas reform, dzięki którym instytucje i organy państwa będą działać w sposób przejrzysty, pod zwiększoną kontrolą demokratyczną – powiedział Andrzej Duda.W dodatku, Polska według prezydenta rozwija się "szybko i w sposób przemyślany", a z owoców tego rozwoju korzystają miliony Polaków. Po równo.I tak, wraz z przełomem roku można już stwierdzić z całą pewnością – sprzeciwu prezydenta wobec czegokolwiek co zaproponuje rząd ( Jarosław Kaczyński) nie będzie.