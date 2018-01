"W 'Wyborczej' się zagotuje". Prawicowy portal chwali słowa biskupa z Jasnej Góry o opozycji i PiS

Totalna opozycja i pucz – te słowa pojawiły się w homilii częstochowskiego biskupa seniora Antoniego Długosza. • Fot. Grzegorz Skowronek/Agencja Gazeta

W "Wyborczej" się zagotuje! Biskup na Jasnej Górze zgromił totalną opozycję i pochwalił PiS https://t.co/bXwNzTcR9T — Niezalezna.PL (@niezaleznapl) 31 grudnia 2017

ak zakończyć rok, to z przytupem. Także w kościele. Z takiego założenia wyszedł częstochowski biskup senior Antoni Długosz, który podczas końcoworocznego nabożeństwa podsumował polityczny rok w naszym kraju. W skrócie: totalna opozycja wywołała sejmowy pucz, a dwa lata rządów PiS to najlepsze lata dla Polski, jakich dawno nie było.– Rok Pański 2017 rozpoczął się ostrą zimą, nawet poniżej 20 stopni Celsjusza. Gorąco za to zrobiło się w Sejmie - okupacja sali plenarnej, fotela marszałka Sejmu. Na ulicach groźnie, mówiono: pucz. Totalna opozycja podjęła próbę obalenia demokratycznie wybranego rządu – oto co do powiedzenia w ostatnim dniu roku miał częstochowski biskup senior Antoni Długosz podczas nieszporów dziękczynnych za mijający rok.I jeśli komuś wydawałoby się, że kościół to niezbyt odpowiednie miejsce do politycznych podsumowań roku, a także do przedstawiania przez duchownego swoich politycznych preferencji, może przeczytać jeszcze jeden cytat z nabożeństwa odprawianego przez biskupa Długosza. – Dziękujemy za wspaniałe dwa lata rządów, najlepsze dla Polski. Odzyskaliśmy nadzieję - tak pisali Polacy – to w nawiązaniu do byłej już premier Beaty Szydło i jej rządów. Biskup nie krył też rozczarowania "nagłym" odejściem z funkcji Beaty Szydło. Do politycznego "łubu dubu" w stronę Prawa i Sprawiedliwości, duchowny dołożył też wspomnienie przyjazdu Donalda Trumpa do Polski. – Złożył on hołd Polsce i Polakom, że mimo tak trudnej historii - wojen, rozbiorów, powstań, okupacji, komunizmu - zawsze dążyła Polska do niepodległości, broniła wielkich wartości wiary, wolności ducha, patriotyzmu, rodziny, bohaterstwa i solidarności z innymi narodami – powiedział biskup Długosz.W dodatku, artykuł o słowach częstochowskiego biskupa, przez redakcję "Niezależnej" został opatrzony tytułem "W 'Wyborczej' się zagotuje!". Nie pozostało więc nic innego jak w pozytywnych, szampańskich nastrojach rozstać się i życzyć wszystkim: Szczęśliwego Nowego Roku!źródło: niezalezna.pl