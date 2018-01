Amerykanin zapytał w Kalwarii Zebrzydowskiej o przyczynę smogu. Tak agresywnej reakcji na pewno się nie spodziewał

Amerykanin w stroju smoka zapytał jednego z mieszkańców Kalwarii Zebrzydowskiej o przyczyny smogu. Mężczyzna ostro zareagował - skończyło się na kopniakach i szarpaninie. • Fot. Screen z YouTube / Jak się masz Polsko

merykanin w stroju smoka pytał mieszkańców Kalwarii Zebrzydowskiej (woj. małopolskie) o przyczyny smogu w Polsce. Jeden z mężczyzn zareagował agresywnie: szarpał i kopał Freedmana. Jako pierwsza o sprawie poinformowała "Gazeta Wyborcza".Hyman Freedman to Amerykanin , który od niedawna mieszka w Krakowie. Jest nauczycielem języka angielskiego. A na YouTube wspólnie z przyjaciółmi prowadzi kanał Jak się Masz Polsko . Tam publikuje różne filmy o Polsce, ale i nagrania z lekcji języka angielskiego. Na filmie zatytułowanym "Smog attack", który opublikował 29 grudnia, Freedman mówi o kiepskiej jakości powietrza w naszym kraju. "Jest gorzej nawet niż w Chinach. Co do cholery jest grane?" – zastanawia się. I o to postanawia zapytać mieszkańców Kalwarii Zebrzydowskiej. Przebiera się w kostium smoka."Wszystko, co się da, to się pali w piecu. Nawet wiaderka idą" – szczerze odpowiada mu dwóch chłopców. "Ludzie nie mają pieniędzy, by kupować dobrej jakości ogrzewanie" – tłumaczy ktoś inny. Na filmie uwieczniono też reakcję innego mieszkańca. Ten na pytanie o przyczyny smogu zareagował agresywnie, wymierzając cudzoziemcowi kopniaki.źródło: Wyborcza.pl