W Berlinie w Sylwestra otwarto "strefy bezpieczeństwa" dla kobiet. Mimo to odnotowano kilka "ataków na tle seksualnym"

Organizatorzy Sylwestra przed Bramą Brandenburską zadbali o kobiety - stworzyli dla nich specjalne "strefy bezpieczeństwa". • Fot. Waldemar Gorlewski / Agencja Gazeta

O

Bei den Veranstaltungen zu #Welcome2018 in #Berlin wurden bislang leider vereinzelt sexuelle Übergriffe gemeldet. Solche Taten dulden wir nicht!

Es wurden Tatverdächtige festgenommen. Wir haben zivile Kolleg. auf der #Festmeile, die gegen diese Taten vorgehen. — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) 31 grudnia 2017

rganizatorzy Sylwestra w Berlinie po raz pierwszy stworzyli "strefy bezpieczeństwa" dla kobiet. Nowe środki bezpieczeństwa miały zapobiec napaściom seksualnym i nie doprowadzić do powtórki z ostatnich lat. Jednak – jak informuje policja – odnotowano 10 ataków "na tle seksualnym".Organizatorzy corocznej imprezy przed Bramą Brandenburską po raz pierwszy zdecydowali się utworzyć "strefy bezpieczeństwa" dla kobiet . Wszystkie panie, które zostały zaatakowane lub poczuły się zagrożone podczas sylwestrowej nocy, mogły udać się do specjalnego namiotu Niemieckiego Czerwonego Krzyża (DRK), gdzie otrzymały pomoc. Anja Marx, jedna z organizatorek wydarzenia, poinformowała dziennikarzy, że o utworzenie strefy wnioskowała policja . Funkcjonariusze apelowali do kobiet, by w sytuacji zagrożenia szukały pomocy. Na teren imprezy nie można było wnosić plecaków i większych torebek.Jednak, jak podała na Twitterze niemiecka policja, wczoraj i tak odnotowano "ataki na tle seksualnym". Poinformowano o dziesięciu napaściach na kobiety w Berlinie (z czego siedmiu sprawców już zatrzymano) i kilku w Kolonii.Dziennikarz Fox News tłumaczył, że na utworzenie "strefy bezpieczeństwa" zdecydowano się po wydarzeniach z 2015 roku. "Setki kobiet zostały zaatakowane przez mężczyzn ze środowisk migrantów. Incydent wydarzył się po tym, jak Niemcy przyjęły rekordową liczbę ponad miliona migrantów" – podaje stacja. W 2015 roku do Niemiec przybyło 1,1 mln osób, a wśród nich uchodźcy uciekający z Syrii i Iraku.Rok temu niemieckie media informowały, że 31 grudnia w Kolonii, Hamburgu i Stuttgarcie doszło do kilkuset ataków na tle seksualnym. Władze zareagowały natychmiast – zwołano sztab kryzysowy, wszczęto śledztwa. Odpowiedzialni za nie mieli być "przybysze z Afryki".źródło: Foxnews.com ; BBC; "Die Welt"