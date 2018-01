"Jeszcze mną telepie. Przenigdy tak nie róbcie". Dziennikarka opisała, jak w Sylwestra przed knajpą pozostawiono psa

Właściciel zostawił psa przed jednym z warszawskich lokali i poszedł jeść ze znajomymi. Na zewnątrz pies umierał ze strachu. (zdjęcie poglądowe) • Dariusz Kulesza / Agencja Gazeta

P

Jeszcze mną telepie. Nigdy, przenigdy tak nie róbcie. Po pierwsze dlatego, że to jest złe. Po drugie - bo mogę być w pobliżu. pic.twitter.com/rcljHn5R8h — Agnieszka Gozdyra (@AGozdyra) 31 grudnia 2017

POLUB NAS NA FACEBOOKU

ozostawił psa przed lokalem przy ulicy Freta w Warszawie. Sam siedział w knajpie. Zwierzę trzęsło się w zimnie i deszczu, starając się schować przed "ciągnącym wąskim chodnikiem tłumem i kuląc przed hukiem petard i fajerwerków". Zainterweniowała dziennikarka Agnieszka Gozdyra, która zresztą opisała całą historię na Twitterze."Człowieku bez mózgu i serca, który pozostawiłeś pięknego wilka, uwiązanego przed knajpą przy ulicy Freta na warszawskiej Starówce , a sam poszed łeś ze znajomymi jeść w cieple smaczną kolację" – tak swój wpis rozpoczęła Agnieszka Gozdyra . Dalej dziennikarka Polsat News pisze, że zwierzę trzęsło się w zimnie i deszczu, starając się schować przed "ciągnącym wąskim chodnikiem tłumem i kuląc przed hukiem petard i fajerwerków". Gozdyra wraz z przyjaciółmi postanowiła zaczekać na właściciela psa, co – jak relacjonuje – trochę trwało. "Mam nadzieję, że wstyd, który (chyba) przeżyłeś, gdy ochrzaniałam cię w knajpie przy znajomych i innych gościach, będzie na tyle przykrym wspomnieniem, że nigdy więcej tego nie zrobisz" – stwierdza dziennikarka. Mężczyzna tłumaczył jej, że "pani nie pozwoliła mu wejść do środka z psem". Interwencja dziennikarki pomogła – właściciel lokalu zgodził się, by zwierzę znalazło się w restauracji.Politycy nagrali film , w którym apelowali o to, by ze względu na zwierzęt a bawić się mniej hucznie i nie strzelać w Sylwestra. Wzięli w nim udział m.in.: Piotr Apel (Kukiz '15), Krzysztof Czabański (PiS), Agnieszka Hanajczyk (PO), Artur Dunin (PO), Paweł Suski (PO), Jolanta Szczypińska (PiS) i Dominik Tarczyński (PiS).