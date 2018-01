Awantura, blokada torów i interwencja policji w Zakopanem. 300 osób kupiło bilety i nie zmieściło się do pociągu

Około 300 pasażerów nie zmieściło się do pociągu po sylwestrze. (zdjęcie poglądowe) • Fot. Marek Podmokły / Agencja Gazeta

o sylwestrowej imprezie na zakopiańskich Krupówkach tłumy ludzi ruszyły na dworzec. Mieli odjechać specjalnie podstawionym pociągiem. Jednak okazało się, że wiele osób mimo iż wcześniej kupiło bilety, do wagonu się nie zmieści. Były przepychanki, awantury, blokowano tory. Nie obyło się bez interwencji policji.Specjalnie podstawiony pociąg PKP Intercity miał odjechać z Zakopanego o 3:23. Okazało się jednak, że miejsca w nim zabrakło dla prawie 300 osób. Agnieszka Serbeńska, rzeczniczka PKP Intercity, tłumaczyła w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że "potrzeby okazały się jeszcze większe, niż mogliśmy się spodziewać". Wprawdzie dla pasażerów uruchomiono zastępczy autokar, ale ci poirytowani wyszli na tory, blokując odjazd pociągu. Żądali, by zabrano ich do wagonów. – Ludzie wchodzili do pociągu przez okna, bili się o miejsce. Od godz. 22 do 4 rano czekaliśmy, aby dostać się do wagonu. Ludzie koczowali na dworcu – relacjonowała jedna z pasażerek "Tygodnikowi Podhalańskiemu" . Interweniowała policja i Straż Ochrony Kolei. Ostatecznie pociąg ruszył o 4:40, zabierając 900 sylwestrowiczów.Jak informuje Gazetaprawna.pl , część z pozostałych pasażerów zwróciła bilety, inni oczekiwali na kolejny pociąg (jego odjazd zaplanowano na 7:46).Policja szacuje, że wczoraj w Zakopanem bawiło się około 80 tys. osób. Gwiazdą tegorocznego Sylwestra w Dwójce był Louis Fonsi . Za ten występ otrzymał prawie pół miliona złotych . Oprócz niego na scenie pojawili się polscy artyści, m.in.: Maryla Rodowicz, Sławomir Zapała, Zakopower, ale i długo wyczekiwana gwiazda disco polo – Zenon Martyniuk Miasto Zakopane na tegorocznego sylwestra przeznaczyło milion złotych, swój wkład w organizację tego wydarzenia miała także Telewizja Polska. Jednak nadawca nie podaje, jaką kwotę na to przeznaczył. Sylwester był transmitowany w TVP2.źródło: Gazetaprawna.pl