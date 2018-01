Od dziś najgroźniejszym pedofilom możesz spojrzeć prosto w oczy. Ziobro uruchomił publiczny rejestr gwałcicieli

Od dziś w internecie działa Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Wystarczy wpisać nazwisko, by dowiedzieć się, co zrobił i gdzie właśnie przebywa pedofil czy gwałciciel. • Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Gazeta

Fragment komunikatu Ministerstwa Sprawiedliwości: Dyrektorzy szkół, a także organizatorzy wypoczynku czy zajęć dla dzieci są zobowiązani sprawdzać, czy osoby, które zamierzają zatrudnić, figurują w rejestrze. Jeśli tak – nie będą mogli przyjąć ich do pracy. Za niedopełnienie tego obowiązku grożą kary – aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł. Czytaj więcej

Wystarczy wpisać nazwisko pedofila, by zobaczyć jego zdjęcie i dowiedzieć się więcej na jego temat. • Fot. Screen ze strony Rps.ms.gov.pl

djęcia, nazwiska, miejsca zamieszkania gwałcicieli i pedofilów – od dziś te dane są w pełni jawne. Zostały zamieszczone w internecie, w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. – Prawo do ochrony naszych dzieci stawiamy ponad anonimowość przestępców – stwierdził minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro.Wystarczy wpisać nazwisko, by dowiedzieć się, gdzie właśnie znajduje się przestępca. Rejestr Sprawców dostępny jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości . Składa się z dwóch części: ogólnodostępnej (Rejestr publiczny) i z dostępem ograniczonym, z którego mogą korzystać przedstawiciele organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, a także instytucji zajmujących się opieką nad dziećmi.W tym pierwszym dostępne są dane na temat 768 sprawców. Jak czytamy w komunikacie Ministerstwa Sprawiedliwości, są to głównie pedofile , którzy dopuścili się gwałtów na dzieciach poniżej 15. roku życia i sprawcy gwałtów popełnionych ze szczególnym okrucieństwem.Druga część rejestru – z ograniczonym dostępem – zawiera 2 614 nazwisk. Oprócz osób z rejestru ogólnodostępnego, znaleźli się w nim sprawcy gwałtów popełnionych przed 1 października 2017 roku na osobach w wieku 15-18 lat, co do których sądy nie orzekły o wyłączeniu ich z rejestru.Rejestr publiczny jest w całości jawny i bezpłatnie dostępny w internecie. Natomiast, by skorzystać z tego z dostępem ograniczonym należy założyć konto na stronie i wypełnić formularz.Przedstawiciele organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości mają wgląd do wszystkich danych w nich zgromadzonych. Natomiast dyrektorzy szkół, a także np. organizatorzy wypoczynku dla dzieci , mogą dowiedzieć się jedynie, czy osoba, którą chcą przyjąć do pracy , znajduje się w bazie.Wprowadzenie rejestru to efekt przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości i uchwalonej 13 maja 2016 roku ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym. Ta weszła w życie w październiku 2017 roku.źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości