Jaki na Twitterze wbija szpilę Szczerbie. "Szanuję pana, ale to jest trochę słabe" – odpowiadają mu internauci

Patryk Jaki na Twitterze: "W 2018 roku dają nowe legitymacje poselskie. Więc kto zobaczy posła Szczerbę - nich puści go do WC przodem. Jego legitymacja będzie nieaktualna". • Fot. Sławomir Kamiński/Agencja Gazeta

Bartosz Świderski

W

RT bo ważny komunikat! Prośba do imprezowiczów na sylwestra: w 2018 roku dają nowe legitymacje poselskie. Więc kto zobaczy posła Szczerbe - nich puści go do WC przodem. Jego legitymacja będzie nieaktualna. — Patryk Jaki (@PatrykJaki) 31 grudnia 2017

No i MS przegrywa walkę z dopalaczami... https://t.co/hjLY46evNY — Borys Budka (@bbudka) 1 stycznia 2018

Szanuję Pana ale to jest trochę... słabe. Na tym poziomie chyba nie wypada nawet grać w tak niskie tony. — Przemysław Dziedzic (@pirullo76) 31 grudnia 2017

Proponuję ni pisać tłitów po pijaku. — Tomasz Strehl (@TomaszStrehl) 31 grudnia 2017

POLUB NAS NA FACEBOOKU

iceminister sprawiedliwości Patryk Jaki jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych, gdzie często zalicza niemałe wpadki. Była już słynna "hatakumba", teraz parlamentarzysta Prawa i Sprawiedliwości na Twitterze zaczepia posła Platformy Obywatelskiej, Michała Szczerbę.Wczoraj wieczorem Patryk Jaki na Twitterze opublikował – jak sam to określił – "ważny komunikat". "Prośba do imprezowiczów na sylwestra : w 2018 roku dają nowe legitymacje poselskie. Więc kto zobaczy posła Szczerbę, nich puści go do WC przodem. Jego legitymacja będzie nieaktualna" – uznał Patryk Jaki Do komentarza przewodniczącego komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji odniósł się poseł Platformy Obywatelskiej Borys Budka . "No i Ministerstwo Sprawiedliwości przegrywa walkę z dopalaczami... " – napisał Budka.Do dyskusji włączyli się także internauci. "Szanuję Pana ale to jest trochę... słabe. Na tym poziomie chyba nie wypada nawet grać w tak niskie tony" – tak jeden z nich skomentował wczorajszego tweeta Patryka Jakiego."To kompletne dno, skąd w PiS biorą takie miernoty?"; "Nic dodać, nic ująć"; "Proponuję nie pisać więcej tweetów po pijaku" – komentują inni.