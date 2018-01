Paweł Kukiz rzucił wyzwanie Jackowi Kurskiemu."Jeśli zaprosisz Sandu Ciorbę w przyszłym roku – jesteś mistrz!"

Paweł Kukiz rzucił wyzwanie prezesowi TVP Jackowi Kurskiemu. "Jeśli zaprosisz Sandu Ciorbę w przyszłym - jesteś mistrz". • Fot. Małgorzata Kujawka / Agencja Gazeta

Bartosz Świderski

Dobijamy do 8 mln, średnia całego #SylwesterMarzeń 6,4 mln. Reszta się nie liczy. Dziękuje widzom TVP

Dobrego 2018r! pic.twitter.com/KH7pKrlR92 — Jacek Kurski PL (@KurskiPL) 31 grudnia 2017

Kura... Wczorajszo-dzisiejsza muzyczna uczta w TVP to prawie absolut :-) Ale tych, którzy na załączonym obrazku nawet... Opublikowany przez Paweł Kukiz na 31 grudnia 2017

• YouTube / viperprod

• YouTube / Sandu Ciorba

ider Kukiz'15 a jeszcze do niedawna lider zespołu Piersi zaproponował prezesowi TVP, by na kolejnego Sylwestra zaprosił rumuński zespół Sandu Ciorba. – Tych na załączonych obrazku nawet Zenek nie przebije. Jeśli zaprosisz Sandu Ciorbę w przyszłym roku –jesteś Mistrz! :-) " – napisał Paweł Kukiz do Jacka Kurskiego.Prezes Jacek Kurski pęka z dumy, bo – według szacunków policji – na sylwestrową imprezę Telewizji Polskiej do Zakopanego zjechało około 80 tys. osób. A i wyniki oglądalności Dwójka miała najlepsze, czym Jacek Kurski chwalił się na Twitterze już wczoraj. "Dobijamy do 8 mln, średnia całego #SylwesterMarzeń 6,4 mln. Reszta się nie liczy. Dziękuje widzom TVP " – napisał.Gwiazdą tegorocznego Sylwestra w Dwójce był Louis Fonsi . Za ten występ otrzymał prawie pół miliona złotych. Oprócz niego na scenie pojawili się polscy artyści, m.in.: Maryla Rodowicz, Sławomir Zapała, Zakopower, ale i długo wyczekiwana gwiazda disco polo – Zenon Martyniuk. Niektórzy kpili, że drugi rok z rzędu Telewizja Polska promuje disco polo i Zenka Martyniuka.Lider Kukiz'15 wbił szpilę prezesowi TVP. "Kura... Wczorajszo-dzisiejsza muzyczna uczta w TVP to prawie absolut :-) Ale tych, którzy na załączonym obrazku nawet Zenek nie przebije :-) Jeśli zaprosisz Sandu Ciorbę w przyszłym roku –jesteś Mistrz! :-) :-) :-) Poważnie! :-)" – napisał na Facebooku Paweł Kukiz , jednocześnie składając noworoczne życzenia.Zespół Sandu Ciorba prześmiewczo nazywany jest rumuńskim odpowiednikiem polskiego Weekend. Największym hitem rumuńskiego bandu jest popularny w Polsce kawałek – "Dalibomba".