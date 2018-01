Nie lubisz disco-polo? To do Berlina! Absurdalny wpis posła w obronie Sławomira i Zenka

Poseł Adam Andruszkiewicz jest tak wielkim sympatykiem twórczości Sławomira, że jest w stanie zrobić wiele, by bronić artystycznych wartości prezentowanych przez tego wykonawcę. • Fot. Marcin Onufryjuk / Agencja Gazeta

Na portalu Wyborczej pod tekstami o Sylwestrze w Zakopanem, aż się roi od pogardliwych komentarzy czytelników, szydzących z Zenka, Sławomira czy samego miasta. Jeśli Wam to nie pasuje, to nie musicie oglądać. Za rok polecam Wam sylwester w strefie bezpieczeństwa w Berlinie. — Adam Andruszkiewicz (@Andruszkiewicz1) 1 stycznia 2018

dam Andruszkiewicz błysnął. Poseł poczuł się urażony negatywnymi komentarzami na temat wykonawców na Sylwestrze w Zakopanym. Trudno uwierzyć co proponuje niezadowolonym.Poseł Andruszkiewicz wspiął się na wyżyny: pisząc o zabawie sylwestrowej, w trzech zdaniach dokopał m.in. czytelnikom "Gazety Wyborczej" i wszystkim niekochającym disco-polo. Ba… dołożył do tego sugestię skierowaną do sympatyków przyjmowania uchodźców oraz lubiących podróże do Niemiec. Nie lubisz disco-polo? To poseł proponuje… – Za rok polecam Wam sylwester w strefie bezpieczeństwa w Berlinie – pisze poseł Andruszkiewcz Nie tylko dla posła Andruszkiewicza Sylwek w Zakopcu był sprawą narodową. Tej nocy nie spał szef TVP, Jacek Kurski . Z uwagą śledził wyniki oglądalności. Jak podaje TVP Info, w najlepszym momencie transmisji Sylwester z Zakopanego oglądało niemal 8 mln widzów ( wyniki firmy Nielsen są nieco inne ). Tym samym telewizja publiczna pobiła konkurencję . – Udało się nadać ogólnonarodowy charakter temu wydarzeniu – mówił z dumą prezes Telewizji Polskiej w TVP Info.