"Edyta Górniak pozdrawia". Niemcy tak zagrali Stochowi hymn, że ręce opadają

Stoch był tak zamyślony, że może nawet nie zauważył wtopy organizatorów. • Fot. TVP Info

J

„Mazurek Dąbrowskiego” w Ga-Pa. Kamil Stoch wygrał kolejny konkurs Turnieju Czterech Skoczni#wieszwiecej pic.twitter.com/ioaPhCLgyJ — TVP Info (@tvp_info) 1 stycznia 2018

Edyta Górniak pozdrawia SCPartenkirchen #hymn — Paweł Wilkowicz (@wilkowicz) 1 stycznia 2018

Kto im dostarcza nagrania...? Chyba służby Tuska doniosły... — Anton Curtiz (@AntonCurtiz) 1 stycznia 2018

Nie ma nikogo, kto by nauczył Niemców prawidłowego tempa

Mazurka Dąbrowskiego?!

Widać #Niemcy #Deutschland to jakiś zacofany kraj 3. świata

i nigdy nie słyszeli prawidłowego wykonania polskiego hymnu!#Polska #Polen powinna adekwatnie potraktować hymn niemiecki!#wieszwięcej — Chris (@HkgKeys) 1 stycznia 2018

Odegrany właśnie hymn polski zabrzmiał jak żałobny dla Freitagatakie panie tempo! — Piotr Balcerzak (@PitaBal67) 1 stycznia 2018

eśli to miała być zemsta za przeskoczenie Richarda Freitaga, to była niezbyt udana. Po zwycięstwie w Garmisch-Partenkirchen Niemcy tak odegrali Mazurka Dąbrowskiego, że można było się zastanowić, czy to w ogóle był polski hymn. W internecie nie brakuje sarkatystycznych komentarzy na ten temat.Jeśli tego nie słyszeliście, to poniżej macie nagranie. W jednym zdaniu można jednak powiedzieć, że polski hymn został odegrany przynajmniej dwa razy za wolno. Kamil Stoch próbował nawet nie próbował śpiewać.Internauci mieli używanie. "Odegrany właśnie hymn polski zabrzmiał jak żałobny dla Freitaga", "Edyta Górniak pozdrawia" – to tylko niektóre z nich. Ten drugi to oczywiście odniesienie do słynnego wykonania przez piosenkarkę polskiego hymnu na mundialu w Korei i Japonii. Przypomnijmy , że przed samą dekoracją Stoch miał też "ciekawą" rozmowę z reporterem TVP, który zadał mu – powiedzmy – niepotrzebne pytanie.