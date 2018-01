"Korona Królów" jest tak zła, jak wszyscy się spodziewali. Festiwal drwin z nowej "superprodukcji"

"Korona Królów" została wyśmiana przez internautów. • Fot. vod.tvp.pl

#koronakrolow zaczęła się od fragmentu modlitwy "Zdrowaś Maryjo", który powstał prawie 200 lat później niż wydarzenia z serialu... — Szymon Teżewski (@jasisz1) 1 stycznia 2018

Ahistoryczny kompletnie. Chrzest dokładnie ze współczesnego rytuału.#KoronaKrólów — Rafał Basta (@PLhamster) 1 stycznia 2018

#koronakrolow Kazimierz mówi do żony: "chcę, byś dała mi syna". Żona na to: "to zawitaj do mojego łoża".

Szach i mat. — Tai-pan Napalony Wikary (@napalonywikary) 1 stycznia 2018

Ładne i czyste dlonie, czyste buty, wszystko wykrochmalone, w 14 wieku :D#KoronaKrólów — Radosław (@bogdan607) 1 stycznia 2018

Strasznie biednie to wygląda, nawet korony plastikowe… a w jednej scenie nawet na ubranie dla aktorki nie starczyło. #koronakrólów pic.twitter.com/ycJWWLzbOq — Kapibara (@Hydrochoreus) 1 stycznia 2018

Siódma minut i już goła baba. Szanuję. — Tai-pan Napalony Wikary (@napalonywikary) 1 stycznia 2018

Wydarzenia idą w takim tempie, że za 3 odcinki będzie Powstanie Warszawskie. #koronakrolow — Grzegorz Pierz (@GrzegorzPierz) 1 stycznia 2018

Między pierwszym a drugim odcinkiem #KoronaKrólów minęło 7 lat. Nie chcę myśleć, kto się załapie do jubileuszowego setnego odcinka — Patryk Słowik (@PatrykSlowik) 1 stycznia 2018

Udany start Korony Królów

śr. 1 odcinka: 4,092 mln. A jeszcze skoki, Sylwester, premiera Voice Kids. Świetny weekend pic.twitter.com/erYHgPrDrC — Jacek Kurski PL (@KurskiPL) 1 stycznia 2018

ego się można było spodziewać. Telewizyjna Jedynka wyemitowała dzisiaj dwa pierwsze odcinki "Korony Królów" i internauci już prześcigają się w wytykaniu twórcom serialu absurdów. A ten nie dość, że nie trzyma się kupy historycznie, to jeszcze jest tragicznie sztuczny.Serial zaczął się od potężnej wtopy już w… pierwszej scenie. Przedstawia ona rozmodloną królową Jadwigę, która odmawia modlitwę "Zdrowaś Maryjo". Rzecz w tym, że z fragmentem modlitwy, który powstał długo po czasie, kiedy rozgrywa się akcja serialu.Jak zauważył jeden z internautów (i widzów), fragment modlitwy, który usłyszeliśmy, powstał już po wielkiej epidemii dżumy. Tymczasem akcja serialu to XIV wiek.Oczywiście to nie była jedyna wtopa na tle historycznym. Już po kilkunastu minutach widzowie zobaczyli scenę chrztu, która była wyjęta żywcem z XX-wiecznego ceremoniału.Internauci nie przetrwali także dialogów w telenoweli. A te potrafią być dość zaskakujące. Bo co można usłyszeć w odpowiedzi na zdanie "chcę byś dała mi syna"? Dokładnie "to zawitaj do mojego łoża". Jak podsumował to jeden z widzów: szach mat.Uwagę zwróciły także kostiumy i scenografia. Więc z jednej strony jest zbyt czysto – wręcz sterylnie – jak na XIV wiek, a z drugiej strony po oczach biją dosłownie plastikowe korony.Furorę wywołał też chwilowy... brak strojów. Aldona Giedyminówna wystąpiła w stroju Ewy już w... siódmej minucie. A mówimy o serialu, który został wyemitowany o godzinie 18:30. "Siódma minuta i już goła baba" – podsumował widz.Kpiny wywołała również galopująca akcja. W jednej minucie wspomniana Aldona nie chciała przyjąć chrześcijaństwa i brać ślubu, po chwili już była szczęśliwa. A w drugim odcinku akcja przeskoczyła do przodu o... siedem lat. "Za trzy odcinki będzie powstanie warszawskie " – podsumował jden z internautów.Jak to wszystko podsumować? Może tak – w "Wiadomościach" Danuta Holecka poinformowała, że pierwszy odcinek obejrzały 4 miliony widzów. Jacek Kurski też się pochwalił.