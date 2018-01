Poseł PiS poinformował o zaatakowaniu biura poselskiego. Na drzwiach ktoś napisał "Konstytucja"

Poseł PiS Łukasz Schreiber pokazuje "praktyki Totalnej Opozycji". Na drzwiach do jego biura ktoś napisał – "Konstytucja". • Fot. Łukasz Antczak / Agencja Gazeta

POLUB NAS NA FACEBOOKU

Łukasz Schreiber poinformował o ataku na biuro poselskie Prawa i Sprawiedliwości w Nakle nad Notecią. Nie popieramy ataków, ale "akt wandalizmu" na drzwiach powinien zastanowić skarżących się. Na drzwiach pojawił się bowiem napis "konstytucja".W Nowy Rok poseł z Bydgoszczy Łukasz Schreiber poinformował o "praktykach sympatyków Totalnej Opozycji". Dodał, że zostało zaatakowane jego biuro poselskie i jednocześnie posła do Parlamentu Europejskiego, Kosmy Złotowskiego. Zerknęliśmy na udostępnione przez posła zdjęcie. Na "zaatakowanych" drzwiach do biura widnieje napis "Konstytucja". Drugi, mniej widoczny, niestety, jest obraźliwy. Kończy się słowami – " Piotr Szczęsny zginął przez was".To kolejny przykład wandalizmu. Na początku grudnia sprayem wymalowano drzwi do biura PiS w Szczecinie . Znacznie poważniejszy atak miał miejsce w Sycowie na biuro Beaty Kempy . Tam sprawca rozlał łatwopalną ciecz.Natomiast za atak na biuro poselskie w Węgorzewie w postaci umieszczenia tzw. wlepek na drzwiach do sądu trafiła trójka mieszkańców tego miasta na Mazurach. Na wlepkach były napisy "Patrzymy wam na ręce", "Idziemy po Prawo i Sprawiedliwość ". Niedawno sąd w Węgorzewie umorzył postępowanie wobec nich. W jego ocenie wlepkowy atak nie miało cech społecznej szkodliwości.