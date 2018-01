Sześć życzeń noworocznych Bogdana Chazana poraża życzliwością. "By lekarze porzucili szantaż wobec chorych"

Bogdan Chazan

Życzenia na 2018 rok

1. By donoszący na własny kraj przenieśli się na stałe do krajów, w których składają meldunki.

2. By lekarze porzucili szantaż wobec chorych jako narzędzie pomocne w uzyskiwaniu wyższych dochodów.

3. By udało się w najbliższych wyborach samorządowych zmniejszyć do minimum liczbę głosów "nieważnych" lub chociaż wyrównać ich częstość w poszczególnych województwach.

4. By zwyciężała wśród Polaków miłość do Ojczyzny, wzajemna przychylność i zrozumienie.

5. By najwyższym nakazem była służba dla narodu, a nie interesy korporacyjne, by urzędy nie należały do urzędników, sądy do sędziów, szpitale do lekarzy a szkoły do nauczycieli.

6. By życie ludzkie było bezwzględnie chronione