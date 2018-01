"Dobrze znam tego posła". Dziwne słowa Mateusza Morawieckiego na temat własnego ojca

Mateusz Morawiecki o ojcu dla TVP Info: dobrze znam tego posła. • Screen/TVP Info

P

.@PremierRP @MorawieckiM: mój ojciec ma bardzo ciekawe poglądy w niektórych sprawach, radykalne w innych, nie zmienia to stanowiska naszego rządu co do tego, jak będziemy podchodzić do kwestii uchodźców#GośćWiadomości #wieszwiecej

Więcej: https://t.co/699K6vb4RP pic.twitter.com/r8szBxnUKi — TVP Info (@tvp_info) 1 stycznia 2018

POLUB NAS NA FACEBOOKU

remier Mateusz Morawiecki udzielił noworocznego wywiadu Danucie Holeckiej w "Gościu Wiadomości" w TVP. Jak łatwo się domyślić, tematem była między innymi głośna wypowiedź ojca premiera, marszałka-seniora Kornela Morawieckiego, na temat uchodźców.Kornel Morawiecki powiedział ostatnio, że rząd powinien spełnić zobowiązanie gabinetu Ewy Kopacz w sprawie przyjęcia do Polski uchodźców. – Te 7 tysięcy na 40-milionowy kraj, na które zgodził się poprzedni rząd, nie powinno być problemem. Zaproponujmy im naszą kulturę. Powinniśmy z uchodźców czynić nas. Tylko powinniśmy przybyszom postawić wymagania, zmusić ich do wysiłku, sami podjąć działania, które "ich" przerobią na "nas" – powiedział Kornel Morawiecki w rozmowie z "Rzeczpospolitą".– Nie ulega wątpliwości, że znam bardzo dobrze pana posła Kornela Morawieckiego i może on mieć takie poglądy, jakie chce. Często tak jest, że ojcowie nie opowiadają o swoich poglądach i tym, co zamierzają powiedzieć, swoim synom w tym przypadku, a synowie potem muszą tłumaczyć się za swoich ojców. To tak pół żartem, pół serio – powiedział Mateusz Morawiecki w TVP Info.– Mój ojciec ma bardzo ciekawe poglądy w niektórych sprawach, radykalne w innych. Nie zmienia to ani na jotę stanowiska naszego rządu co do tego, jak będziemy podchodzić do uchodźców. Jesteśmy bardzo konsekwentni i będziemy nadal w kolejnych latach – przedstawił stanowisko rządu premier.– My pomagamy [ uchodźcom – red.] na miejscu najbardziej jak tylko możemy, jesteśmy jednym z najbardziej aktywnych krajów z Unii Europejskiej w Syrii i północnej Afryce. Przeznaczyliśmy kilkaset milionów złotych i jesteśmy gotowi do solidarności międzynarodowej jeszcze bardziej – powiedział premier.Morawiecki zauważył, że biskup ze zniszczonego miasta Aleppo powiedział, iż Polska jest jedynym krajem, który realnie pomaga pokrzywdzonym ofiarom wojny w Syrii . – W szczególności pomagamy tam chrześcijanom, bo nasi bracia chrześcijanie najbardziej teraz cierpią na Bliskim Wschodzie, ponieważ oprócz krzywdy wojny doznają jeszcze nienawiści od swoich współbraci muzułmańskich i im powinniśmy w szczególności pomagać tam na miejscu – powiedział Morawiecki.źródło: wiadomosci.tvp.pl