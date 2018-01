Zdaniem Krystyny Pawłowicz, ojciec premiera Mateusza Morawieckiego wykorzystuje fakt, iż prezes PiS "świątecznie odpoczywa". • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

prof. Krystyna Pawłowicz Prawo i Sprawiedliwość Prezes świątecznie odpoczywa, a „Wolny i Solidarny” Marszałek Senior, szef poselskiego kilkuosobowego koła, niepostrzeżenie objął w mediach władzę i rolę mentora rządu PIS i premiera.

Sympatyczny Pan Marszałek Senior niestety, świątecznie rozbija elektorat PIS swymi opiniami odmiennymi od stanowiska partii rządzącej, podważając do nas zaufanie wyborców we wszystkich możliwych mediach.

wój najnowszy wpis na Facebooku Krystyna Pawłowicz zakończyła prognozą, że teraz, po okresie świątecznym, PiS-owi przyjdzie nadrabiać straty wywołane tym, co działo się w ostatnich dniach. No i do tego pogroziła: "A Kot Prezesa bacznie się temu z okna przygląda...". W ten sposób pani poseł skrytykowała ojca premiera Mateusza Morawieckiego.Od początku było jasne, że słowa Kornela Morawieckiego będą dla polityków Prawa i Sprawiedliwości sporym problemem wizerunkowym. Po tym, jak ojciec świeżo upieczonego szefa rządu stwierdził, że gabinet kierowany przez jego syna powinien wypełnić zobowiązanie przyjęte jeszcze przez rząd Ewy Kopacz i przyjąć osoby uciekające przed wojną. – Te 7 tysięcy na 40-milionowy kraj, na które zgodził się poprzedni rząd, nie powinno być problemem – uspokajał marszałek senior . Błyskawicznie z Nowogrodzkiej popłynął komunikat, że o przyjmowaniu uchodźców nie ma mowy. Po rzeczniczce PiS-u i rzeczniczce rządu także i sam Mateusz Morawiecki zabrał głos, sugerując, że ojca nie posłucha Teraz zaś Morawiecki junior zmuszony jest wysłuchiwać partyjnych połajanek kierowanych w stronę ojca. We wpisie Krystyny Pawłowicz niewiele jest szacunku wobec najstarszego w tej kadencji posła."Po Świętach będziemy musieli nadrabiać wyrządzone nam przez Pana szkody..." – te słowa Krystyna Pawłowicz skierowała do Kornela Morawieckiego, podkreślając, iż w PiS "Lider" (tak, tak – pisany wielką literą) jest wyłącznie jeden.A skoro "Lider od lat jest tylko jeden", to nawet i sam szef rządu musi uznać jego zwierzchnictwo – w wywiadzie dla TVP Mateusz Morawiecki o swoim tacie powiedział dość dziwnie " dobrze znam tego posła ".