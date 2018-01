Pewne są tylko śmierć, podatki i "Top Wszech Czasów". Dla słuchaczy Trójki dobra muzyka skończyła się w 2001 roku

"Brothers in arms" to według słuchaczy trójki absolutny przebój wszech czasów. • Kadr z teledysku Dire Straits / YouTube

S

24. Top Wszech Czasów:

1. BROTHERS IN ARMS Dire Straits

2. BOHEMIAN RHAPSODY Queen

3. STAIRWAY TO HEAVEN Led Zeppelin

4. RIDERS ON THE STORM The Doors

5. WISH YOU WERE HERE Pink Floyd

6. CHILD IN TIME Deep Purple

7. AGAIN Archive

8. IMAGINE John Lennon

9. EPITAPH King Crimson

10. NOTHING ELSE MATTERS Metallica

Czytaj więcej

P O D I U M 1. miejsce - Dire Straits - Brothers In Arms Opublikowany przez Trójkowy TOP Wszech Czasów na 1 stycznia 2018

Archive - "Again" (krótsza wersja) • YouTube

Panie Marku, to głównie pana sprawka! • Fot. Grażyna Marks / Agencja Gazeta

U2 - "With or Without You" - niespodziewany zwycięzca notowania z 2009 roku • YouTube

I awansem miejsce pierwsze:

There’s so many different worlds

So many different suns

And we have just one world

But we live in different ones#TopWszechczasow pic.twitter.com/BcKSsPw6hn — 〰️ Sylwester Jacek〰️ (@jac_ESs_ter) January 1, 2018

POLUB NAS NA FACEBOOKU

łuchanie kultowego "Top Wszech Czasów" na antenie radiowej Trójki jest tak emocjonujące, jak turniej szachowy. Co będzie w tym roku na pierwszym miejscu: Dire Straits, Led Zeppelin, a może... Queen!? Nazwa audycji do czegoś zobowiązuje, ale czy naprawdę jedyną wartościową muzyką są brytyjskie rockowe ballady z ubiegłego wieku?W najnowszej edycji corocznego notowania obyło się bez większych niespodzianek. Przynajmniej jeśli chodzi o wykonawców. Były za to pewne zawirowania jeśli chodzi o miejsce na podium. "Bohemian Rhapsody" Queen zamieniło się miejscami z "Brothers in Arms" Dire Straits. A "Stairway to Heaven" zamyka pierwszą trójkę 24. notowania.Dire Straits zwyciężył w tegorocznym notowaniu 12-sty raz, czyli wygrywa średnio co dwa lata.Najnowszym utworem w pierwszej setce jest "Again" zespołu Archive. Pochodzi z 2001 roku. To piosenka-fenomen, nie tylko dlatego, że jest najmłodsza w zestawieniu, ale i dlatego, że istnieje głównie na playlistach słuchaczy Trójki. O ile pozostałe piosenki są znane szerokiemu gronu, o tyle ta, jeśli ktoś nie siedzi głębiej w muzyce, po prostu jest nieznana (analogicznie było z włoskim piosenkarzem Drupim – przez zrządzenie losu był bardziej popularny w Polsce niż u siebie). To, że "Again" jest w zestawieniu – i to na 7. miejscu. – nikogo nie powinno dziwić: piosenka jest mocno inspirowana dokonaniami Pink Floydów, których słuchacze szalenie uwielbiają (w pierwszej setce jest aż 8 piosenek zespołu).I to tyle jeśli chodzi o nowości. Reszta topu to nieśmiertelne szlagiery wspomnianych Pink Floydów, Queen, Led Zeppelin, King Crimson, Deep Purple i innych klasyków z XX wieku. Wszystkich łączy jedno: to kapele grające progresywnego rocka i pochodzą z Wielkiej Brytanii. Rzecz jasna to faktycznie progresywne (a nawet futurystyczne, skoro wciąż popularne kilka dekad później), przepiękne i wybitne kompozycje. Martwi mnie tylko to zamknięcie się na świat. Skoro słuchacze lubią tak wyrafinowaną muzykę, to znaczy, że mają otwarte umysły, czemu więc słuchają kilku kawałków na krzyż? Nowa muzyka też jest wydawana na winylach!"Top Wszech Czasów" to audycja, która wykluła się po równie kultowych "Listach Przebojów Programu III". Markowi Niedźwieckiemu nie można odmawiać zasług dla kultury nad Wisłą: muzyka, którą prezentował w Trójce wychowała całe pokolenie Polaków, jego audycje były oknem na świat, ale przy okazji... wypaczył słuchaczy. Dla nich nie istnieje praktycznie nic innego niż rock progresywny z Wysp. Klapki na uszach przesłaniają im inne style i gatunki. Ciekawe czy słyszeli kiedyś post-rock lub progresywny metal (oraz inne jego odmiany)? Bo owszem metal jest: "najcięższe" kawałki na liście to "Paranoid" Black Sabbath (16. miejsce), "Thunderstruck" AC/DC i "Enter Sandman" nagrane przez Metalicę (86. miejsce), ale znacznie wyżej (10.) jest ich ballada (a jakże!) "Nothing else matters", bo przecież nawet największe szatany muszą na płycie nagrać coś lżejszego.W notowaniu królują rockowe ballady, ale skoro znalazło się tam miejsce dla reggae (99. "No woman, no cry" Boba Marleya), to czemu nie ma tam innych gatunków? Czy punk rock, który nie ma niekończących się solówek gitarowych, jest zbyt mało skomplikowany? A nie, przepraszam, jest "The Passenger" Iggy'ego Popa (74. miejsce), czy piosenki Kultu i Kazika ("Polska", Arahja"), które i tak nie są typowymi przedstawicielami tego gatunku. Muzyka elektroniczna? Na 34. miejscu jest "Enjoy the Silence" i 82. "Personal Jesus" Depeche Mode, które jakimś cudem znalazły się w zestawieniu, pewnie przez głosy od rzeszy depeszowców, którzy wciąż dobrze żyją w naszym kraju . Rap w noworocznej audycji Trójki? No chyba żart. A filmów słuchacze najwyraźniej nie oglądają, bo nie ma tam żadnych symfonicznych kompozycji w stylu Johna Williamsa. Choć i tak dobrze, że do notowania nie przebiło się techno."Top Wszech Czasów" zaczął wyglądać trochę inaczej od 2009 roku, kiedy poszerzono listę do głosowania. To jednak bardziej ewolucja niż rewolucja. Co ciekawe - na liście są współczesne piosenki np. te od Adele czy katowane do zmęczenia "Somebody that I used to know" Gotye feat. Kimbra oraz inne gatunki niż prog rock np. punk (The Clash, Green Day), elektronika (Daft Punk, The Prodigy), rap (Eminem), indie rock (Arctic Monkeys, Kings of Leon), nu metal (Linkin Park), trip hop (Massive Attack, Björk) - no ale przecież najbardziej się nam podobają melodie, które już raz słyszeliśmy. W audycjach pana Marka i spółki (Piotr Metz, Piotr Baron i Piotr Stelmach)."Nie podoba się? To nie słuchaj!" – pewnie wielu czytelników o tym pomyślało w trakcie lektury tego tekstu. Ja tylko chciałbym na chwilę oderwać słuchaczy zapatrzonych w radioodbiorniki, na których markerem zaznaczona jest częstotliwość 3. programu Polskiego Radia Lista co roku jest obiektem drwin w internecie , poza tym tracicie mnóstwo świetnej muzyki, a audycja traci wiarygodność. Dobre utwory to nie tylko te smutne, z brytyjskim akcentem, które trwają więcej niż 10 minut. Trudno mi uwierzyć, że w XXI wieku nie powstało nic dobrego, a jedyny słuszny gatunek to progresywny rock.