Ten poradnik dla wiernych to prawdziwy hit. Jedna z parafii radzi, jak przyjmować księdza po kolędzie

olski Kościół to nie tylko krakowskie środowisko skupione wokół "Tygodnika Powszechnego". Czasem warto zejść na ziemię i zobaczyć, jak naprawdę wyglądają parafie "bliżej ludzi". Takie jak parafia św. Maksymiliana Marii Kolbe w Pabianicach.Jeśli jeszcze nie wiecie, w jaki sposób przyjmować księdza po kolędzie, to przystępny poradnik na temat przygotowała właśnie parafia w archidiecezji łódzkiej. To same konkrety, warto więc poświęcić dwie minuty na jego lekturę.Na początek cytat: "Wypada wyjść po księdza lub poprosić sąsiada o przyprowadzenie go do naszego domu. Wyłączamy telewizor i radio (nawet jeśli to jest Radio Maryja )" – to początek przebiegu kolędy. I kolejny cytat: " Dzieci i młodzież przygotowują zeszyty od religii (lepiej przyznać się, że takowego się nie posiada niż tłumaczyć, że pożyczyłem koledze do przepisania i mi nie oddał bo i tak żaden ksiądz w to nie uwierzy)".Następnie dowiadujemy się, co powinniśmy odpowiedzieć na chrześcijańskie pozdrowienie "Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus ". Bo wbrew pozorom – zdaniem autorów – wiele osób nie zna tej chrześcijańskiej formuły. Kolejna wskazówka: o tym, jak ważna jest szczerość w rozmowie z kapłanem. Dlaczego? To proste. Warto być szczerym, bo księża chcą dobrze poznać parafian.Na koniec pamiętajmy o bardzo ważnym elemencie: jeśli chcemy zaproponować herbatę lub kawę , zróbmy to koniecznie na początku kolędy, a nie w momencie wyjścia księdza. Wtedy jest czas na coś innego: odprowadzenie księdza do sąsiada. Gdybyście jeszcze mieli jakiekolwiek wątpliwości, cały poradnik można przeczytać tutaj . Jest w nim też kilka porad odnośnie do wystroju mieszkania podczas wizyty księdza. Miłej lektury!źródło: Archidiecezja Łódź