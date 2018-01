To on był prawdziwą gwiazdą Sylwestra TVP. Norbi przebrany za Janosika, ludzie pękają ze śmiechu. A on ma to gdzieś

Norbi jako Janosik podczas Sylwestra w Zakopanem. Zaskoczył wielu nową rolą. • Fot. Screen/VOD TVP

Norbi wróży osobom z publiczności z dłoni. Mówi do jednego z widzów "U Pana są dwie przecinające się linie, to oznacza, że głos w przyszłorocznych wyborach samorządowych będzie ważny". Po czym patrzy w kamerę i hamletowskim tonem "Czy to możliwe?" #SylwesterMarzeń #Zakopane — Kuba Jarecki (@JareckiKuba) December 31, 2017

Dobra, ja wszystko rozumiem. Ale czemu Norbi przebrany za Janosika rozdawał ludziom masło? — Tomasz Pasieczny (@tomekpasieczny) December 31, 2017

Myśleliście, że widzieliście już wszystko, ale wtedy wychodzi Norbi przebrany za Janosika i rozdaje ... masło.#SylwesterMarzeń — Aleksander Gurgul (@Olo_Gurgul) December 31, 2017

Uprzejmie informuję, że w ramach sylwestra z dwójką Norbi przebrany za Janosika rozdaje ludziom masło :) #Polska ; Wszystkiego dobrego w nowym roku! Opublikowany przez Paulutka Obiedzińska na 31 grudnia 2017

Fot. Screen/Facebook

A Norbi to juz w ogole porazka.Gosc ma dwa utwory srednio udane i bedzie na nich bazowac jeszcze x lat... — Dariusz Gajos (@Dariusz666455) January 1, 2018

Tegoroczną galę DISCO POLO Attack w katowickim Spodku poprowadzi NORBI official! Może nawet wystąpi i zaśpiewa dla Was :-) Opublikowany przez Disco Attack na 19 lipca 2016

Dla Norbiego wielki wieczór. Znów na pierwszym planie, piękne panie w drogich toaletach, tłumy. Podczas koncertu z okazji 590-lecia Szydłowca w lutym było troszeczkę inaczej. pic.twitter.com/2MX83rWsny — Andrzej Cała (@andrzejcala) December 31, 2017

ył jedną z gwiazd Sylwestra TVP w Zakopanem, ale w natłoku Fonsiego, Zenka Martyniuka i Maryli Rodowicz niewiele go było widać na scenie. Większość czasu brylował raczej wśród tłumów i właśnie ta rola dała się internautom szczególnie zauważyć. "Norbi rozdaje masło w tłumie na Sylwestrze TVP2. Chcę umrzeć" – posypały się komentarze. Jedni ze zgrozą, inni ze śmiechu. Norbi też reaguje śmiechem. Nie miał zielonego pojęcia, że kogoś to zainteresowało. – Dla mnie to są jakieś jaja – mówi naTemat.Bez dwóch zdań masło Norbiego zostało zauważone sieci. Niektórzy kpią, inni się podśmiewują i nazywają jajcarzem. Przebrany za Janosika, w wielkiej czapie na głowie i białym kożuchu przede wszystkim robił za coś w rodzaju konferansjera w tłumie pod sceną. W pierwszej chwili nie wszyscy pewnie go rozpoznali. "Co tam się dzieje? Norbi robi za Janosika. Nawet nas bawi. Chociaż w tym kożuchu wygląda bardziej jak "Dziadek Mróz " – relacjonował portal TVP Info.Ale niektórzy internauci nie dowierzali. "To się nie dzieje naprawdę", "Myśleliście, że widzieliście już wszystko, ale wtedy wychodzi Norbi przebrany za Janosika i rozdaje ... masło" – piszą w sieci. Mało pochlebne niektóre komentarze, choć są i takie, w których fani przyznają, że Norbi wypadł z klasą i jako artysta jeszcze się nie wypalił.Zresztą, swój największy przebój "Kobiety są gorące" również zaśpiewał w Zakopanem. – To był jeden z najlepszych jobów, jakie miałem. Jak zaśpiewałem w Zakopanem ten numer i ludzie mi ryknęli, to się poczułem jak 20 lat temu – mówi naTemat.Ale masło? Ktoś nawet uznał, że to... riposta do wigilijnego spotu PO, w którym pojawia się wątek przedświątecznej drożyzny. "To robienie beki ze spotu Platformy" – skwitował jeden z nich O co chodziło z tym masłem? – Wszedłem w tłum i rozdałem. To było ustalone, taki był scenariusz. Ci, którzy to ustalali, stwierdzili, że to będzie dobry żart. Dla mnie był dobry. Masło jest dziś bardzo cenne – mówi naTemat Norbi. Ile go było? – Z pięć kostek rozdałem – odpowiada.Ale gdy słyszy o spocie PO, mam wrażenie, że łapie się za głowę. W ułamku sekundy niemal pęka ze śmiechu. – Nie no nie wierzę! To są jakieś jaja! – wykrzykuje. Jest zszokowany nie tylko skojarzeniem, ale w ogóle samym tematem. – To są jakieś duperele. Liche sprawy wokół tego, co się dzieje u każdego w życiu. Ludzi naprawdę to obchodzi? Nie wierzę – mówi. Ale co zrobić, skoro nawet na jego fanpage'u na FB fani zwrócili uwagę na to masło?Ba, masło zostało poddane takiej analizie, że niektórzy uznali nawet, że to był prztyczek w drugą stronę...Norbi podkreśla, że jest apolityczny, w wyborach wziął udział może raz w życiu. – Nie chodzę, ale nie narzekam. Najgorzej jak ktoś nie idzie i narzeka. Dla mnie jest super – mówi. Dobra zmiana? – Jest mi to obojętne. Chodzę do Jedynki, Dwójki, Polsatu i nie zamierzam tego zmieniać – odpowiada. To tyle o polityce. Choć to za dobrej zmiany pierwszy raz – w ubiegłym roku – zaśpiewał "Kobiety są gorące" na wrześniowym festiwalu w Opolu . I to 20 lat od premiery.Nie da się ukryć, że dla przeciętnego Kowalskiego największe lata świetności Norbiego to właśnie czas jego największego przeboju w latach 90. Wielu do dziś uważa, że jest gwiazdą tylko jednej piosenki, po Sylwestrze w Zakopanem też nie brakowało takich opinii. Swego czasu głośno było o jego chałturach na weselach. Niedawno podśmiewano się z koncertu w Szydłowcu, na który przyszło kilka osób. Jakby jego kariera zamarła, tak to bywa odbierane.Ale on nie ma takiego poczucia. Polacy wciąż chcą słuchać "Kobiet", a on ma ręce pełne roboty i niezłą zabawę. Odsyła do strony internetowej, gdzie jest lista koncertów. Niczego nie owija w bawełnę, wali prosto z mostu.Chałtury na weselach? – Jak najbardziej. Gram co najmniej 10 w roku. Nie jest to dla mnie żaden obciach – tą odpowiedzią zaskakuje jak mało czym. Nie całe wesele , tylko koncert około 40 minut, ale zawsze.– Gram w marketach, gdzie chcesz. Ja się z tym nie kryję i opowiadam o tym – mówi. W najbliższy piątek gra na dużej imprezie Biedronki w Łodzi, a potem u kogoś na północy Polski na urodzinach. – Grałem już dla Biedronki ze trzy razy. Ja się tym chełpię, dla mnie to czad – mocno to podkreśla.Być może nie każdy wie, ale ostatnio świetnie czuje się w środowisku disco polo, więc w Zakopanem jak znalazł. – Jestem z discopolowcami bardzo związany. Bardzo ich lubię. Prowadzę dużo gali disco polo dla Polsatu i nie tylko. Mam program na kanale polsatowskim Disco Polo Music. Jeżdżę dużym fiatem z discopolowcami i gadam z nimi o muzyce – mówi.Na Szydłowiec machnął ręką. W sieci się śmiano, powstawały memy, ale nie widać, by się tym przejął. Choć również po Sylwestrze w Zakopanem niektórzy to przypominają.– Szydłowiec był wtopą, takie rzeczy się zdarzają. Ale ja cały czas gram. Mam ze sto koncertów rocznie. Praktycznie co tydzień śpiewam "Kobiety są gorące" i dwadzieścia innych utworów. To jest mój największy przebój, czy komuś się to podoba, czy nie, i dlatego go gram. Będę go grał za rok, za osiem i za sto jak dożyję. Po prostu robię to, co lubię. W styczniu wydaję płytę po 15 latach. I grzejemy dalej.Jesienią ubiegłego roku otworzył z żoną lokal w Kielcach, o nazwie "Nasza pączkarnia". – To było takie wariactwo. Otworzyliśmy z żoną na zasadzie szaleństwa. Kolega nas zaraził. Pączki się smażą, zatrudniliśmy 11 osób. Ludzie są zadowoleni – mówi.