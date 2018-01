To robi się naprawdę niebezpieczne. Ktoś odkręcił śruby w kołach samochodu senatora Prawa i Sprawiedliwości

Senator PiS powiadomił policję o odkręconych śrubach w kołach jego samochodu. • Fot. Adam Golec/Agencja Gazeta

skalacja niebezpiecznych zachowań wobec polityków partii rządzącej narasta i jak się właśnie okazuje, nie polegają one tylko na pomalowaniu drzwi biur poselskich, ale na o wiele poważniejszych rzeczach. Senator PiS zgłosił na policję celowe uszkodzenie samochodu.Jak podaje portal wpolityce.pl, 30 grudnia, senator Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Cichoń zgłosił na policję fakt odkręcenia śrub w kołach jego samochodu. Z nieoficjalnych informacji portalu wynika, że śruby poluzowano nie tylko w samochodzie senatora, ale także w pojazdach należących do członków jego rodziny. Do tego incydentu miało dojść w Wieliczce pod Krakowem.Przypomnijmy, to kolejny z serii incydentów z parlamentarzystami PiS w roli głównej. Kilka tygodni temu zaatakowano biuro poselskie Beaty Kempy w Sycowie pod Wrocławiem, kilka dni temu zdewastowano biura poselskie europosła Zdzisława Krasnodębskiego, posła Pawła Lisieckiego na warszawskiej Pradze. W poniedziałek zaatakowano także biuro poselskie posła do europarlamentu Kosmy Złotowskiego oraz posła Łukasza Schreibera w Nakle nad Notecią . Jednak do tej pory były to głównie akty zamazywania farbą lub zaklejanie zamków. To pierwszy tak potencjalnie niebezpieczny incydent o podłożu politycznym od dłuższego czasu.źródło: wpolityce.pl