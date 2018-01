Rodzice zdemaskowali pedofila dzięki uruchomieniu rejestru Ministerstwa Sprawiedliwości. To pierwszy taki przypadek

Dzięki jawnemu rejestrowi pedofili, w pobliskim domu kultury rodzice odkryli, że jeden z jego pracowników to przestępca. • Fot. Kamila Pitucha/Agencja Gazeta (zdjęcie poglądowe)

W

Rodzice zdemaskowali pedofila pracującego w domu kultury. Dzięki nowemu rejestrowi: https://t.co/BdOIOLuf1q — Fakty RMF FM (@RMF24pl) 2 stycznia 2018

POLUB NAS NA FACEBOOKU

jednym z małopolskich miasteczek, rodzice odkryli, że w domu kultury zatrudniony jest pedofil. Było to możliwe dzięki uruchomionemu od początku roku jawnemu Publicznemu Rejestrowi Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Mężczyzna stracił pracę, a problemy będzie miał także dyrektor placówki.Taką informację podaje radio RMF FM. Ujawniony mężczyzna od razu stracił pracę, a dyrektorowi domu kultury za niesprawdzenie przeszłości zatrudnianego pracownika, który miał mieć bezpośredni kontakt z dziećmi, grozi kara grzywny lub nawet aresztu. Jak powiedział radiu wiceminister sprawiedliwości Michał Woś – To pokazuje nam, że rejestr działa, rejestr jest potrzebny i dzięki niemu każdy będzie mógł sprawdzić, czy okolica, w której mieszka, jest bezpieczna, czy jego dzieci są pod właściwą opieką, gdy przebywają w szkole lub w innych miejscach opieki nad dziećmi.Przypomnijmy, od 1 stycznia każdy obywatel na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości może sprawdzić , czy dana osoba nie jest notowana w jawnym rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Według przedstawicieli resortu ma to chronić dzieci i młodzież przed potencjalnymi przestępcami, a rodzicom sprawdzać osoby, które mają kontakt z ich pociechami. Rejestr można zobaczyć tutaj. źródło: RMF FM