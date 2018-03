Pracę magisterską pisał o "woli Bożej", mówił, że Jezus należałby do UPR. To on zastąpi Korwin-Mikkego w PE

Z wykształcenia teolog, z zawodu m.in. informatyk – Dobromir Sośnierz zastąpi Janusza Korwin-Mikkego w Parlamencie Europejskim. • Fot. screen ze strony Facebook.com / Dobromir Sośnierz

To wystąpienie JKM w europarlamencie wywołało emocje na całym świecie. Korwin - Mikke przekonywał, że kobiety powinny mniej zarabiać, bo m.in. są... mniej inteligentne. • YouTube.com / Euronews

Dobromir Sośnierz partia Wolność Przygotowujemy plany na to, czym tu państwa zaskoczyć w dalszej części. Mam nadzieję, że mocnych wrażeń nie zabraknie. Wielbiciele mocnych wrażeń, jakich pan dostarczał (chodzi o J. Korwin - Mikkego - przyp. red.) nie będą zawiedzeni. Chociaż mam nadzieję, że nie załapię się na 3 tys. euro kary za żadne wypowiedzi.

Dobromir Sośnierz był uczestnikiem ponad 50 programów z serii "Młodzież kontra...". • YouTube.com/ NowaPrawicaKrakow

Pierwsze nagranie Zapraszam :) Opublikowany przez Dobromir Sośnierz na 28 lutego 2018

o się zwyczajnie nie mieści w głowie. Jak to możliwe – zdobyć zaledwie nieco ponad 1000 głosów w okręgu, w którym uprawnionych do głosowania jest niemal 4 mln osób i mimo wszystko uzyskać mandat w Parlamencie Europejskim?! Sztuka ta dokonuje się właśnie na naszych oczach. W pierwszych dniach marca Dobromir Sośnierz, syn obecnego posła klubu PiS, formalnie stanie się jednym z polskich deputowanych. W europarlamencie zastąpi on Janusza Korwin-Mikkego.Choć ma już ponad 40 lat, jeszcze całkiem niedawno najwyraźniej uważał się za młodzież. Dobromir Sośnierz był właściwie stałym uczestnikiem programu w TVP ". Nazwa partii, którą reprezentował, zmieniała się parę razy – a to Unia Polityki Realnej, a to Kongres Nowej Prawicy. Dziś natomiast reprezentuje partię Wolność Janusza Korwin - Mikkego. A że prezesowi JKM znudziły się korytarze w Strasburgu i Brukseli, niespodziewanie w styczniu ogłosił, że rezygnuje ze swego mandatu i wraca do kraju, by na miejscu "walczyć z dyktaturą PiS".Jak i o co walczył w Parlamencie Europejskim Janusz Korwin - Mikke? Chyba tylko o to, by być dostrzeżonym. Renomy Polsce raczej nie przysporzył.Jego wypowiedź o tym, że kobiety powinny być gorzej wynagradzaea, bo są "słabsze, mniejsze i mniej inteligentne", spotkał się z ostrą reakcją szefa PE – Korwin-Mikke został czasowo zawieszony i odebrano mu część diety poselskiej . Takich skandali większych i mniejszych było sporo (np. wtedy, gdy uciął sobie drzemkę w trakcie obrad w PE lub gdy zasnął na stole podczas wizyty w Rosji ). Czy przyjazd Dobromira Sośnierza do europarlamentu oznacza, iż mandat ten będzie sprawowany w nieco innym stylu? Można się obawiać, że nie.W nagraniu zamieszczonym na Facebooku, w którym Janusz Korwin - Mikke żegna się z gmachem PO a Dobromir Sośnierz wita, przyszły poseł zapowiada, że zamierza dostarczyć wyborcom mocnych wrażeń.Sośnierz przez lata udowadniał widzom TVP Info, że kontrowersyjnych wypowiedzi nie unika. Choć wówczas dobiegał już 40-tki, był uczestnikiem ponad 50 programów z serii "Młodzież kontra...". W najostrzejsze potyczki słowne wdawał się wtedy, gdy gościem był jakiś "lewak". Wówczas parokrotnie rozmowa schodziła na tematy związane z religią.W programie z udziałem Joanny Senyszyn (którą Sośnierz nazwał "kobieciną"), reprezentant Kongresu Nowej Prawicy zwracał uwagę działaczce SLD, że ta zawsze mówi inaczej niż Kościół - niezależnie od tego, czy ma rację, czy nie. – Jakby Kościół zamilkł, to skąd by pani wiedziała, co ma pani mówić – pouczał Dobromir Sośnierz wywołując salwę śmiechu. Gdy gościem programu był Janusz Palikot, to wytykał mu: "przeszkadza panu nieobowiązkowa religia w szkole, a nie przeszkadzają panu - jako takiemu wolnościowcowi - pozostałe przedmioty, które przecież są obowiązkowe".Gdy w 2011 r. "Młodzież kontra..." gościła Szymona Hołownię, Dobromir Sośnierz wdał się w ostrą dyskusję z przedstawicielem młodzieżówki SLD. Było na tyle gorąco, że adwersarzy próbował rozsądzić gość, żartując: "nigdy się nie spodziewałem, że ktoś mi wytłumaczy, czy Jezus był bardziej z SLD czy z UPR-u". "Zdecydowanie bardziej z UPR" – odpowiedział Sośnierz, kontynuując swoje pytanie dotyczące aborcji.Trudno się dziwić zacięciu, z jakim Dominik Sośnierz pytał gości programu w TVP Info o sprawy związane z religią i ich pouczał o prawdach wiary – z wykształcenia jest bowiem teologiem (nota bene - teologiem po rozwodzie). Tytuł jego pracy magisterskiej to - jak możemy się dowiedzieć z Wikipedii – "Wola Boża jako źródło moralności, czyli podstawowe argumenty pozytywizmu teonomicznego".Dobromir Sośnierz związał się już jako 14-latek, w 1990 r. Co ciekawe, przez pewien czas z ugrupowaniem tym związany był jego ojciec Andrzej Sośnierz, który zasłynął jako pionier informatyzacji systemu ochrony zdrowia w śląskiej Kasie Chorych. Ten jednak przeszedł w polityce drogę znacznie bardziej okrężną – działał Kongresie Liberalno-Demokratycznym Donalda Tuska, Unii Polityki Realnej Janusza Korwin - Mikkego, Inicjatywie dla Polski Aldony Kameli-Sowińskiej, Platformie Obywatelskiej a następnie, po wykluczeniu z PO za krytykę władz, został członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Na tym jednak nie koniec – w 2010 roku odszedł z PiS i przystąpił do ugrupowania rozłamowców. PJN jednak nie przetrwał, Sośnierz z polityki zaś nie zrezygnował - wstąpił do Polski Razem (dziś Porozumienie) Jarosława Gowina i w 2015 r. z list PiS ponownie znalazł się w Sejmie.Na tle kariery ojca polityczna droga syna wydaje się bardzo skromna. Dobromir Sośnierz właściwie zawsze pozostawał wierny Januszowi Korwin - Mikkemu, choć ta wierność raczej profitów mu dotąd nie przynosiła. Teraz to się zmienia. Choć w 2014 r. w okręgu śląskim zdobył zaledwie 1165 w wyborach do PE, to jednak było to drugie miejsce za JKM. I teraz, gdy lider wraca do kraju, to 41-letni Sośnierz junior obejmie mandat w europarlamencie . Najprawdopodobniej stanie się to 12 marca.Swoją misję w PE we wpisie na Facebooku określił jednym refleksyjnym zdaniem: "A może by tak rzucić wszystko i...?". No cóż, po owocach go poznamy.