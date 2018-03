"A co to panią obchodzi? Co pani przeszkadza?". Pawłowicz kpi z himalaistów pod K2, internauci ostro reagują

Posłanka PiS Krystyna Pawłowicz atakuje himalaistów: "Zimowa Wyprawa na K2 dla osobistej adrenaliny". • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

Pani poseł czy tylko wydarzenia organizowane przez PiS można nazywać narodowe? — Daniel Chajęcki (@ChajeckiD) March 3, 2018

Himalaizm był i będzie. Takimi wpisami generuje Pani niechęć do siebie (a może nie tylko do siebie jako poseł PiS) środowiska himalaistów i sympatyków których w Polsce jest dużo. Po co to pani...jest jeszcze tyle rzeczy do zrobienia w Polsce, na które, jako wyborcy PiS, czekamy. — Waldemar Kowal_2 (@waldemar_kowal) March 3, 2018

Pani profesor, czy nie jest to zbyt surowa ocena? Na siłę jednostronna. Wyprawa jest narodową bo Naród ją zasponsorował a potem szczycić się najpewniej będzie, jak w prawie wszystkich pozostałych przypadkach ośmiotysięczników, że to Polacy byli pierwsi zimą. — Hilary Jendrasiak (@sylogista) March 3, 2018

To co ? Zdelegalizujecie PZA lub ustawą zakażecie programów jak Polski Himalaizm Zimowy bo "szkoda dzieci i rodzin"? Czy może pracuje pani nad odpędzeniem sponsorów ? — Stary Maciej (@stary_maciej) March 3, 2018

rystyna Pawłowicz znów nie przebiera w słowach. Tyle, że tym razem nie pod adresem opozycji, ale polskich himalaistów, a także – można tak rozumieć jej słowa – miłośników himalaizmu i tych, którzy z ciekawością śledzą poczynania wyprawy. Jej wpis na Twitterze oburzył wielu ludzi. "A co Panią to obchodzi? Jak będę chciał to będę się emocjonował. Tyle w temacie" – odpisał jej jeden z nich.Krótka dyskusja wywiązała się z tej zaczepki. "Pana o zdanie "w tym temacie” nie pytam..." – odparła posłanka. Internauta nie pozostał dłużny: "A kogo pani pyta?". Ale odpowiedzi już nie doczekał.Krystynie Pawłowicz najwyraźniejw nazwie wyprawy, która, przypomnijmy, brzmi "Narodowa Zimowa Wyprawa na K2". I w ogóle – jak można wnioskować z jej wpisu – narodowe emocjonowanie się poczynaniami himalaistów "CO, grupa siłujących się z Naturą pod nazwą Narodowa/?/ Zimowa Wyprawa na K2 dla osobistej adrenaliny, kosztem adrenaliny bliskich-CHCE UDOWODNIĆ ?" – napisała na Twitterze (pisownia oryginalna).Reakcje? Niektórzy jej przyklasnęli, ale wielu internautów nie zostawiło na niej suchej nitki."A co szanownej Pani przeszkadza słowo "Narodowa" w nazwie? W porównaniu z innymi "narodowymi" tworami, np PFN, to ludzie z tej wyprawy przynajmniej coś robią" – komentuje jeden z internautów. "Posłom partii rządzącej się wydaje, że mają wyłączność na używanie słowa "narodowy" – pisze inny.Internauci wyjaśniają też prof. Pawłowicz, że "dla ścisłości to K2 leży w Karakorum a nie w Himalajach".