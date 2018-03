"Spie***aj!". Podczas koncertu Elton John najpierw zaprosił fanów na scenę, ale długo z nimi nie wytrzymał

Elton John tym razem nie wytrzymał bliskiego spotkania z fanami. • Fot. screen z youtube.com/Peter Biondo

T

POLUB NAS NA FACEBOOKU

o już tradycja, że Elton John podczas swoich koncertów zaprasza swoich fanów na scenę. Tym razem też tak było, jednak nie wszystko poszło zgodnie z planem. W pewnym momencie gwiazdor przerwał koncert i zszedł ze sceny. Wcześniej jednak wykrzykiwał pod adresem fanów niecenzuralne słowa.Całe zamieszanie miało miejsce podczas czwartkowego koncertu brytyjskiej gwiazdy muzyki w Las Vegas. Jak zawsze, Elton John zaprosił fanów, aby podeszli bliżej fortepianu i bawili się razem z nim. Tym razem jednak coś poszło nie tak. Podczas wykonywania przeboju "Saturday Night's Alright For Fighting", pomiędzy wersami piosenki, który podszedł blisko i dotykał mikrofonu artysty. John zszedł ze sceny, a koncert został przerwany.Jak sam potem powiedział, jego zdenerwowanie wynikało z tego, że niektórzy fani podeszli zbyt blisko. Muzyk próbował grać na pianinie i śpiewać, a jednocześnie krzyczał do fanów, by trzymali się z daleka od niego i instrumentu. Po jakimś czasie, muzyk wrócił na scenę i dokończył koncert.Przypomnijmy, Elton John zapowiedział zakończenie swojej kariery. Przedtem jednak odbędzie wielką trasę koncertową na całym świecie. John zagra ponad trzysta koncertów. W jej ramach odwiedzi także Polskę.źródło: "Daily Mail"