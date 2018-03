Tak Lidl walczy z zakazem handlu w niedzielę. Na klientów czekają gigantyczne promocje

Tania Sobota w Lidlu to odpowiedź niemieckiej sieci dyskontów na ograniczenie i zakaz handlu w niedziele. • Maciej Kuroń/Agencja Gazeta

Redakcja naTemat

O

graniczenie i zakaz handlu w niedzielę uderzy w sieci handlowe, ich pracowników, a także w klientów. Nic dziwnego, że największe marki radzą sobie, jak mogą, by nie dopuścić do utraty znaczącej części dochodów. Już w sobotę 3 marca dużymi promocjami kusi jedna z największych sieci dyskontów na polskim rynku.Przypomnijmy, w, w 2019 roku zakaz handlu będzie obowiązywał we wszystkie niedziele oprócz ostatniej w miesiącu. W 2020 roku przepisy będą jeszcze bardziej rygorystyczne, bo tylko w siedem niedziel w roku będziemy mogli zrobić zakupy.Lild już dziś aktywnie reaguje na te niekorzystne dla dyskontów zmiany. W sobotę można w niemieckiej sieci kupić towary w promocji nawet do 50 proc. I tak na przykład wodę Żywiec Zdrój kupimy przecenioną o 27 proc. za 1,19 zł, kilogram bananów w 25-procentowej promocji za 2,99 zł, a sałatę lodową aż o 52 proc. taniej niż zwykle.Sporo jest przecen na mięso: mielone z łopatki kupimy o 48 proc. taniej, polędwiczki i schab bez kości za dwie trzecie normalnej ceny. Wodzeni na pokuszenie są też miłośnicy piwa. O wielu innych promocjach w ramach Taniej Soboty można przeczytać na stronie Lidla Informowaliśmy o tym, że zakaz handlu w niedzielę rykoszetem uderzył w... Prawo i Sprawiedliwość . Partia rządząca podpadła mieszkańcom podkarpackich wsi i miasteczek. Dlatego, że PKS w Rzeszowie wpadł na pomysł anulowania wszystkich niedzielnych przejazdów, przez przewidywaną "niską frekwencję i rentowność połączeń", w wyniku zakazu handlu w niedzielę.źródło: Lidl