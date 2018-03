Czarnecki na tropie antypolskiego obozu w Europarlamencie. "Stajemy się liderem, a to krzyżuje szyki Francji i Niemiec"

Ryszard Czarnecki wskazał antypolski obóz w Parlamencie Europejskim. • Sławomir Kamiński/Agencja Gazeta

Polska silna jak nigdy - złudzenia idioty. — Kaczyzm vs. sH.Wielun (@PolskaPatologia) 2 marca 2018

Co za ciemniak i cham.Zapomniał za co wyleciał? Tak samo jest z (nie)rządem PiS (Polska-kraj dostaje tylko „rykoszetem”). Nikt nie rusza (poszturchuje) mądrych,szanujących prawo i dobrze żyjących w grupie (EU)... — ps.Macios (@ps_Macios) 2 marca 2018

dwołany niedawno z funkcji wiceszefa Europarlamentu Ryszard Czarnecki wskazał obóz antypolski w PE i zdradził, skąd biorą się negatywne opinie o naszym kraju w Europie. Polityk Prawa i Sprawiedliwości pokusił się o diagnozę, dlaczego nasz kraj jest solą w oku możnych i bogatych członków Unii Europejskiej. Okazuje się, że jesteśmy liderem regionu i... krzyżujemy im szyki.Europarlamentarzysta wskazał. – Pierwsza grupa atakuje Polskę ze względów ideologicznych – zauważył. Powody to brak zgody Polaków na aborcję czy przywiązanie do katolicyzmu. To ma działać na europarlamerzystów jak płachta na byka.Drugą antypolską grupą w PE są – jak zauważa– członkowie ugrupowań, z którymi związana jest "totalna opozycja", czyli PO i Nowoczesna. Wreszcie trzecią grupą "antypolaków" są ci, którym przeszkadza to, że Polska zyskuje w Unii Europejskiej coraz silniejszą pozycję. – Nasza gospodarka stanowi coraz większą konkurencję dla ekonomii europejskich potęg, do tego stajemy się politycznym liderem regionu, a to krzyżuje szyki np. Niemiec i Francji – powiedział europoseł PiS. Ryszard Czarnecki został odwołany z funkcji wiceszefa Parlamentu Europejskiego . To pierwszy taki przypadek w historii. Stało się tak na skutek jego słów o szmalcownikach, które padły w kontekście europosłanki PO Róży Thun źródło: Niezalezna