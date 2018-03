Świetny dzień dla Polski. Najpierw złoto dla Kszczota, potem dla Sajnoka, a do tego jeszcze nasi skoczkowie

Szymon Sajnok został mistrzem świata w wieloboju kolarskim. Do tego drugie miejsce dla naszych skoczków w drużynowym konkursie skoków narciarskich. I oczywiście złoto dla Adama Kszczota. To był nasz dzień! • Fot. screen z sport.tvp.pl

P

POLUB NAS NA FACEBOOKU

ierwsza sobota marca była doskonałym dniem dla polskich sportów. Było z czego być dumnym. Oprócz złota dla Adama Kszczota na halowych mistrzostwach świata w lekkoatletyce w Birmingham, mistrzem świata w wieloboju kolarskim został Szymon Sajnok. Do tego świetny występ skoczków narciarskich w Lahti.Sobotni wieczór przyniósł nam doskonałe wieści z europejskich aren sportowych. Mistrzem świata został nie tylko Adam Kszczot (był pierwszy w biegu na 800 metrów), ale także. Nazwisko zapewne kojarzą tylko zapaleńcy kolarstwa torowego, ale po sobotnim występie warto, aby więcej osób zainteresowało się reprezentantem Polski.Na torze w Apeldoorn w Holandii walka toczyła się do ostatniej chwili. Pochodzący z Kaszub Sajnok rozpoczął rywalizację od jedenastego miejsca w scratchu i drugiego w wyścigu tempo. Potem wygrał wyścig eliminacyjny, a w punktowym przed ostatnim finiszem miał tyle samo punktów co jego główny rywal, reprezentant gospodarzy Jan Willem van Schip.zdecydował upadek Holendra oraz ostatni finisz wyścigu punktowego, w którym Sajnok zostawił za swoimi plecami rywali.Na dokładkę, polscy skoczkowie narciarscy w składzie Maciej Kot, Stefan Hula, Dawid Kubacki i Kamil Stoch zajęli drugie miejsce w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Lahti. Dzisiaj natomiast, Kamil Stoch powalczy o kryształową kulę. Początek zmagań zawodników w konkursie indywidualnym w Lahti o 15:05.źródło: TVP Sport