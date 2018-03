"W końcu przegrałem. Jak ja się cieszę, nareszcie!". Niepokonany dotąd Mamed Khalidov poddał walkę na gali KSW

Po raz pierwszy w karierze, Mamed Khalidov przegrał swój pojedynek. • Fot. screen z facebook.com/konfrontacja

o coś nowego na ringach KSW. Niepokonany dotąd Mamed Khalidov poddał walkę w trzeciej rundzie pojedynku z Tomaszem Narkunem. Mistrz mieszanych sztuk walki chce jednak rewanżu i nie przejmuje się pierwszą w karierze porażką. – W końcu przegrałem – powiedział po walce.Dla Khalidova byłai piąta w karierze zawodniczej. Po wczorajszej przegranej na gali w Łodzi, przerwana została jedenastoletnia dominacja Czeczena z polskim paszportem na deskach polskiej federacji. Z kolei Tomasz Narkun to pierwszy Polak, któremu udało pokonać się dotychczasowego mistrza.- powiedział Khalidov świeżo po porażce z Narkunem. – Zrobiłem błąd, chciałem go wciągnąć jak z Sokoudjou, gdzie widziałem że wchodził z ciosami pod siatkę i wykładał całą swoją siłę. Chciałem chwilę przetrzymać ciosy, uniki zrobić, żeby się zmęczył. Po czym jak dostałem parę ciosów, chciałem oddać i poszliśmy do parteru… no i oszukał mnie. Myślałem, że z tego wyjdę ale jak jest trzecia runda i jesteśmy zmęczeni, to każdy oddech wydaje się ostatni - dodał zawodnik z Olsztyna.Jednocześnie dotychczasowy mistrz zadeklarował chęć rewanżu na "Żyrafie". – Próbowałem się z jednym mistrzem, drugim, trzecim i po prostu trzeci mistrz mnie pokonał. Uznaję jego wyższość tego dnia, ale skoro walka się podobała, to ja chcę rewanżu – powiedział. Jeszcze nie wiadomo, kiedy i gdzie miałoby dojść do rewanżowej walki. Ale już warto ostrzyć sobie na nią apetyty.źródło: wp.pl