Wygrali eliminacje, jadą na Eurowizję, a internet oszalał. "Gromee, proszę, uratuj nas przed kompromitacją". Kim oni są?

Gromee i Lukas Mejier będą reprezentować Polskę podczas Eurowizji 2018.

D

Jak gromee nie pojedzie to będę płakać #Eurowizja — aurelalala (@flowerjace) March 3, 2018

JEST GROMEE POLSKO WIERZĘ W CIEBIE ZNOWU #KrajoweEliminacje — aguś (@agusialke) March 3, 2018

Gromee & Lukas Meijer to jedyny słuszny wybór na tegoroczną Eurowizję.



Polsko, nie zawiedź mnie. #KrajoweEliminacje — Madeline +× (@sansa0stark) March 3, 2018

GROMEE NA EUROWIZJE!!!

teraz na 100% wygra Polskamusi! @GromeeOfficial — hajlajf (@hajlajf_x) March 4, 2018

• GromeeVEVO

ziś prawie wszyscy zwracają uwagę, że właśnie oni od początku byli faworytami. Gromee i Lukas Mejier wygrali sobotnie eliminacje do konkursu Eurowizji i jako reprezentanci Polski jadą w maju do Lizbony. Kim są, skąd się wzięli? Wielu internautów oszalało na ich punkcie, ale nie wszyscy o nich słyszeli."Proszę niech Gromee wygra", "Gromee, proszę uratuj nas przed kompromitacją", "Już tylko Gromee może to uratować, błagam niech on wygra" – takich wpisów na Twitterze jest mnóstwo. udział w 63. Konkursie Piosenki Eurowizji w Lizbonie w sobotnich preselekcjach walczyło 10 artystów. Ale to piosenka. Pomijając fakt, jakie w ogóle opinie ma sama Eurowizja , w tym przypadku widać, że wielu fanów tego konkursu zobaczyło światełko w tunelu i nadzieję na sukces. Kim są zwycięzcy – Gromee i Lukas Mejier? "Polski DJ i producent muzyczny, remikser, autor tekstów i malarz, tworzący głównie muzykę klubową" – czytamy w Wikipedii. Na Life Festival Oświęcim grał m.in. przed Eltonem Johnem, a w 2016 roku jako support przed koncertem Mariah Carey w Krakowie. Współpracuje ze studiami nagraniowymi na świecie, ale jego pierwszy album "Chapter One” ukaże się dopiero w marcu., związanym z zespołem No Sleep For Lucy. Jak podaje Radio Zet, obaj muzycy już wcześniej ze sobą współpracowali , a ich piosenka "Without you "ma ponad 8 milionów wyświetleń na YouTube."Kocham Polskę, i mam świetne wspomnienia związane z tym krajem. Sądzę, że każdy powinien ją odwiedzić. To państwo z ogromną historią i pięknymi miastami gdzie jest wiele rzeczy do zwiedzenia. Przyjeżdżam tutaj przy każdej okazji, tak często jak mogę. Byłem już w Krakowie, Gdańsku, Sopocie, i Gdańsku, ale teraz pierwszy raz odwiedzę Warszawę dzięki udziałowi w Krajowych Eliminacjach" – jego słowa wypowiedziane dla INFE Poland, cytuje dziś wiele mediów. Tu ciekawostka – polska Margaret też wystartowała w eliminacjach do Eurowizji. Tyle, że właśnie w Szwecji. Co więcej, dostała się do finału. Jeśli wygra, możemy być świadkami ciekawych występów w Lizbonie – jeśli okaże się, że Szwecję będzie reprezentowała Polka.