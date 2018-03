Wybuch gazu w Poznaniu. Zawaliła się część kamienicy, trzy osoby nie żyją

Wybuch gazu w kamienicy w Poznaniu. Jedna osoba nie żyje, dwadzieścia zostało rannych. • Fot. facebook.com/Robert Markowski

W

Wybuch kamienicy na Dębcu: 1 osoba nie żyje, 18 rannych: https://t.co/9nHxrw39iG…/ pic.twitter.com/ihvMK2gWdG — Nasz Głos Poznański (@RedakcjaNGP) March 4, 2018

Wybuch gazu w kamienicy w Poznaniu. Ratownicy z psami wciąż szukają pod gruzami ludzi. Jedna osoba nie żyje, 22 zostały poszkodowane: trzy osoby w stanie ciężkim. Wśród rannych jest dziecko https://t.co/5tp1NkSrLH pic.twitter.com/Dt6JJGoq4J — Fakty RMF FM (@RMF24pl) March 4, 2018

POLUB NAS NA FACEBOOKU

jednej z kamienic w poznańskiej dzielnicy Wilga doszło do wybuchu gazu. Część budynku uległa całkowitemu zawaleniu. Zginęły trzy osoby a dwadzieścia jest rannych.Do tragicznego zdarzenia doszło przed godziną 8 rano na ulicy 28 czerwca, w poznańskiej dzielnicy Wilga. Jak widać na zdjęciach zrobionych przez mieszkańców Poznania,W wyniku zdarzenia. Stan trzech osób, w tym dziecka, jest ciężki. Na gruzowisku nadal prowadzone są poszukiwania. W akcji bierze udział około sześćdziesięciu strażaków. – Psy szukają osób, które mogą być ewentualnie pod gruzami. To wielki dramat, tragedia, musimy się zastanowić, co zrobić, by w przyszłości do takich dramatów nie dochodziło. Wszystkie osoby, które są poszkodowane, mają zapewniony nocleg – mówił dziś prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.Kamienica była budynkiem prywatnym. Część budynku, która nie uległa zniszczeniu, została wyłączona z użytku, a jej mieszkańcy ewakuowani. Nie wiadomo jeszcze co było powodem wybuchu źródło: gazeta.pl