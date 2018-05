Pierwsza polska gra komputerowa była “nie do przejścia”. Maszyna zawsze wygrywała

W "Marienbad" można było zagrać na komputerach Odra 1003 • Fot. Wikipedia / Tadeusz Borowiecki

C

Partnerem akcji #100momentów na 100-lecie niepodległości jest Kulczyk Investments. Wspólnie pokazujemy 100 gospodarczo-biznesowych wydarzeń z ostatnich 100 lat, które były istotne dla naszego kraju.

hińska gra logiczna “Nim”, którą inżynier Witold Podgórski podejrzał w filmie “Zeszłego roku w Marienbadzie”, na trwałe zapisała się w historii polskich gier komputerowych - i to na czołowym miejscu. To właśnie wariacja na jej temat, znana pod nazwą “Marienbad”, uważana jest za pierwszą polską przedstawicielkę gatunku.“Uważana” to określenie nieprzypadkowe, bo o szukanie informacji o “Marienbadzie” przypomina badanie języka praindoeuropejskiego: wiemy, że istniał, ale źródeł, które potwierdzałyby ten fakt niestety brak. - [Marienbad] znamy ją z jego [Podgórskiego - red.] relacji, ale nie ma tekstów czy zdjęć, które by ją dokumentowały - tłumaczył w wywiadzie dla Culture.pl Bartłomiej Kluska, historyk kultury cyfrowej.Co więc wiadomo na temat “Marienbadu”? Można było w nią zagrać na komputerze Odra 1003, produkowanym we Wrocławskich Zakładach Elektronicznych “ELWRO”, których Podgórski był pracownikiem.Każdą rozgrywkę “Marienbadu” rozpoczynał układ czterech rzędów zapałek, kolejno: jednej, trzech, pięciu i siedmiu. Gracz i komputer na przemian “zabierali” po jednej zapałce z dowolnego rzędu. Przegrywał ten, który został z ostatnią zapałką.Bieżący układ zapałek gracz obserwował na wydruku z dalekopisu (telegraficznego urządzenia drukującego). Komputer drukował również wynik końcowy, niestety, zawsze ten sam, bo niezależnie od tego, kto zaczynał, maszyna zawsze wygrywała.