Miał być kompaktowy i tani. Udało się: pierwszy polski minikomputer ważył 35 kg i kosztował 5 tys. dolarów

czasach, kiedy komputer był gabarytowym synonimem trzydrzwiowej szafy, a dane do programów wprowadzano na perforowanych papierowych taśmach, wynalazek Jacka Karpińskiego budził zasłużony podziw. Model K 202 nie tylko nie zajmował całego pokoju, ale dodatkowo posiadał monitor z kompatybilną klawiaturą.Gdyby urodził się w USA, jego wynalazki prawdopodobnie stanowiłyby koło napędowe światowej informatyki. Jacek Karpiński - inżynier elektronik i informatyk urodził się jednak w socjalistycznej Polsce. W czasie wojny służył w Szarych Szeregach i walczył w Powstaniu Warszawskim.Chwilę po tym jak w 1951 odebrał dyplom Politechniki Warszawskiej, znalazł zatrudnienie najpierw w zakładach wytwórczych sprzętu elektronicznego Warel w Warszawie, a potem w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN, gdzie pracował między innymi nad konstrukcją pierwszych aparatów do USG.W centrum zainteresowań Karpińskiego zawsze były jednak maszyny liczące. Zanim jednak urzeczywistnił ideę minikomputera, skonstruował między innymi perceprton - maszynę, która potrafiłą się uczyć analizując obraz odbierany z kamery, oraz skaner do analizy fotografii zderzeń cząstek elementarnych, kompatybilny z komputerem KAR-65 jego pomysłu i konstrukcji.Na początku lat 70. Karpiński zapragnął stworzyć komputer kompaktowy. W rewolucyjnych rozwiązaniach miał już doświadczenie: KAR-65 był około 30-krotnie tańszy, a przy tym - szybszy niż “odry”. Jego kolejne urządzenie miało być po pierwsze, niewielkich rozmiarów, a po drugie: kosztować poniżej 10 tys. dolarów.Cel osiągnięto: K 202 ważył “zaledwie” 35 kilogramów i kosztował 5 tys. dolarów. Maszyna pracowała na 16-bitowym procesorze i wykonywała milion operacji na sekundę, czyli 20 razy więcej niż najnowocześniejsza Odra.Wydawało się, że K 202 i samego Karpińskiego czeka świetlana przyszłość: produkcja prototypów ruszyła w 1971. 15 z 30 egzemplarzy trafiło do Wielkiej Brytanii, reszta została rozdzielona pomiędzy instytucje krajowe. Niestety, w wyniku zawirowań finansowych oraz niejasnych sporów na różnych etapach procesu decyzyjnego, K 202 nigdy nie trafił do produkcji seryjnej, a jego konstruktora odsunięto od prac nad komputerami w ogóle.W latach 80. zrezygnowany Karpiński wyemigrował do Szwajcarii. To tam opracował Pen-Readera: ręczny skaner, znany też jako “inteligentne pióro”.