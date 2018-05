Tu liczy się talent, a nie kierunkowe wykształcenie. Jak zacząć karierę w najdynamiczniej rosnącej branży w Polsce?

Citi Service Center Poland to jeden z największych podmiotów w branży usług wspólnych. W marcu uruchomiło kolejne nowoczesne biuro w Warszawie przy Rondzie Daszyńskiego, funkcjonujące w metodologii Citi Works. • Fot. na: Temat

S

Dla potrzeb pracowników CSC Poland zaprojektowano przestrzenie służące relaksowi w pracy • Fot. na:Temat

Marek Buch, dyrektor ds. audytu, jest inicjatorem założenia grupy pracowniczej wspierającej osoby niepełnosprawne. W biurze CSC Poland wcielane są bowiem założenia programu Citi disAbility, który ma zapewnić osobom z niepełnosprawnością komfort codziennej • Fot. na:Temat

W warszawskim biurze Citi panuje coworkingowa atmosfera pracy. Każde piętro to inne detale i stylistyka wykończenia, a na dachu – ule z miejskimi pszczołami • Fot. na:Temat

W nowej lokalizacji CSC Poland pracownicy w ramach głosowania projektowali przestrzenie wspólne. Każdy może pracować na fotelu do masażu, integrować zespół rundką na play station czy ... rozgrywką piłkarzyków • Fot. na:Temat

Artykuł powstał we współpracy z Citi Handlowy

ektor usług wspólnych, czyli tzw. shared services lub BPO wyrósł w ostatnich latach na jedną z najdynamiczniej rozwijających się branż. Tylko w ubiegłym roku w naszym kraju powstało 51 nowych centrów usług dla biznesu, w których pracę znalazło przeszło 5 tys. osób. Jak wylicza ABSL, poziom zatrudnienia w tym sektorze przekroczył 265 tys. pracowników, a do 2020 roku może on przekroczyć poziom 300 tys. pracowników. Sprawdziliśmy, jak wkroczyć na ścieżkę kariery w tej perspektywicznej branży. Okazuje się, że nie chodzi wyłącznie o kierunkowe studia. Równie istotne są tutaj inicjatywa i osobowość. Jak pokazuje historia naszego bohatera, czasami wystarczy trochę odwagi i determinacji, a także łut szczęścia, aby wejść w środowisko globalnej korporacji.– Nie przepracowałem ani jednego dnia w swoim wyuczonym zawodzie – wyznaje Marek Buch, z wykształcenia lekarz, absolwent Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.– Z medycyną miałem do czynienia jedynie od strony biznesowej, pracując przez jakiś czas w firmie produkującej sprzęt medyczny – dodaje. O tym, jak można przekwalifikować się z sukcesem rozmawiamy z nim w sali konferencyjnej Citi Service Center Poland (CSC Poland), mieszczącej się w warszawskim Generation Park.Pod skrzydła globalnego banku trafił po zagranicznych studiach. – Postanowiłem zdobyć dodatkowe wykształcenie. Dzięki stypendium rządu amerykańskiego pojechałem na 2 lata do USA, gdzie ukończyłem studia podyplomowe MBA na Tulane University w Nowym Orleanie. Stamtąd, poprzez targi pracy dla międzynarodowych studentów w Orlando na Florydzie, aplikowałem do Citi w Polsce. Przejście przez tą rekrutację z powodzeniem stało się impulsem do mojego powrotu do ojczystego kraju – opowiada.Karierę w międzynarodowej grupie finansowej Marek Buch zaczynał na stanowisku ''Managament Associate''. Potem rozwijał ją, zajmując się zarządzaniem ryzykiem kredytowym. Od siedmiu lat pracuje w Departamencie Audytu Wewnętrznego, obecnie szefuje zespołowi audytorów o różnej specjalizacji w CSC Poland. – Jestem tego najlepszym przykładem na to, że w Citi możliwość zmiany jest czymś naturalnym . W zasadzie co 4-5 lat zmieniałem charakter swojej pracy, nie zmieniając przy tym pracodawcy, co dało mi ogromną możliwość rozwoju: robienia czegoś nowego, ciągłego uczenia się i poznawania nowych ludzi – opowiada. – Dla mnie osobiście to jest niezaprzeczalna wartość, dzięki której pracuję tutaj już 20 lat – podkreśla.W swojej obecnej pracy ceni przede wszystkim jej międzynarodowy charakter. Wśród pracowników CSC Poland co dziesiąty z nich to obcokrajowiec, do tego dochodzi codzienny kontakt z pracownikami Citi na całym świecie. Dodatkowo, specyfika niektórych zadań audytorskich wiąże się z wyjazdami służbowymi do zagranicznych biur .– W przypadku mojego zespołu ten lokalny i globalny koloryt jest szczególnie widoczny. Wymaga on od nas efektywnej organizacji i optymalizacji naszej pracy. Pomagają nam w tym narzędzia umożliwiające pracę zdalną, szybką komunikację, i dostęp do sieci komputerowej banku w każdej lokalizacji Citi na świecie. – mówi dyrektor ds. audytu w CSC Poland.We wspomnianych zespołach nie brakuje również młodych ludzi. 80 procent pracowników CSC Poland to tzw. pokolenie Millennials. Implikuje to wiele formatów adresujących jak najlepiej ich potrzeby – widać to w ewolucji oferty szkoleń, wolontariacie pracowniczym i systemie pracy. Stąd wdrożenie w nowym biurze systemu Citi Works , lepiej dopasowanego do preferencji pracowników, którzy odchodzą od klasycznego modelu pracy pięć dni w tygodniu w godz. 9-17 przy tym samym biurku. Citi Works to praca w różnych przedziałach godzinowych i wielu lokalizacjach, pozwalających na dostęp do swojego desktopu z dowolnego urządzenia z każdego miejsca w biurze. Jednym słowem Citi Works łączy w sobie charakter popularnych wśród freelancerów przestrzeni do coworkingu z pewnością zatrudnienia, jaką daje praca w korporacji.Taka elastyczność form pracy w CSC Poland wynika ściśle z kultury różnorodności, która panuje w centrum i pozwala z sukcesem łączyć zróżnicowane zespoły i ludzi o różnym doświadczeniu.– Jestem inicjatorem powołania w CSC Poland lokalnego oddziału Citi disAbility, zajmującego się tematem szeroko pojętej niepełnosprawności w ramach globalnej sieci grup pracowniczych Citi tzw. Affinity Network. To szczególnie bliski mi temat, ponieważ sam jestem częściowo niepełnosprawny, jako że w dzieciństwie straciłem wzrok w jednym oku. W projekt zaangażowali się nie tylko pracownicy z doświadczeniem niepełnosprawności, swojej lub kogoś bliskiego, ale także osoby które takiego doświadczenia nie mają, a którym po prostu zależy na środowisku pracy, które jest otwarte i przyjazne dla wszystkich – zaznacza Marek Buch. Program Citi disAbility obejmuje akcje edukacyjne, popularyzację elastycznego modelu pracy, w tym zdalnej, ale także pomysły usprawnień infrastrukturalnych, oraz inwestycje w ergonomię wyposażenia biur.Marek przyznaje, że filozofia rekrutacji, która nie wyklucza ludzi bez stricte bankowego wykształcenia jest istotnym fundamentem kultury promującej różnorodność w CSC Poland. – Do dziś wszyscy pytają, dlaczego będąc lekarzem, postanowiłem porzucić ten zawód i pójść do bankowości. Pracując w Citi w sumie nigdy nie żałowałem swojej decyzji. Zgodnie z najlepszymi trendami staramy się promować współpracę między ludźmi z różnorodnym wykształceniem i doświadczeniem, i ułatwiać im ją dzięki nowoczesnej technologii. Ponad cztery tysiące zatrudnionych w CSC są żywym dowodem , że ten model świetnie się sprawdza – podsumowuje .