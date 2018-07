To miał być jednorazowy happening. Dziś ta akcja co roku pokazuje całemu światu Polaków od jak najlepszej strony

Organizowany co roku Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest najbardziej znaną akcją charytatywną w Polsce. Po raz pierwszy zbiórkę pieniędzy na rzecz chorych przeprowadzono w 1993 roku • Fot. Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland / Flickr.com / CC BY-ND 2.0

Partnerem akcji #100momentów na 100-lecie niepodległości jest Kulczyk Investments. Wspólnie pokazujemy 100 gospodarczo-biznesowych wydarzeń z ostatnich 100 lat, które były istotne dla naszego kraju

tej fundacji, zwłaszcza w kontekście jej corocznej flagowej akcji, mówi się, że jest polskim towarem eksportowym na cały świat. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (WOŚP) wyrobiła sobie markę rozpoznawalną pod niemal każdą szerokością geograficzną. Dziś trudno znaleźć w Polsce kogoś, kto czerwonego serduszka nie kojarzy właśnie z logo tej charytatywnej organizacji.Pierwszy Finał WOŚP odbył się 3 stycznia 1993 roku, zanim jeszcze w ogóle powstała fundacja słynąca z organizowania co roku wielkiej filantropijnej akcji. Początkowo inicjatywa miała być jednorazowym happeningiem w szczytnym celu, jakim była zbiórka pieniędzy na dzieci z chorobami serca pozostające pod opieką Oddziału Kardiochirurgii Dziecięcej Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.Ogromne powodzenie spontanicznej akcji (zebrano wówczas 1,5 mln dolarów) pozwoliło nie tylko dodatkowo wesprzeć małych pacjentów innych oddziałów kardiochirurgicznych w Polsce, ale także skłoniło jej organizatorów do założenia fundacji zajmującej się na stale działalnością charytatywną w zakresie ochrony zdrowia. 2 marca 1993 roku formalnie powołano do życia WOŚP. Na liście jej założycieli znaleźli się Jerzy Owsiak, Lidia Niedźwiedzka-Owsiak, Bohdan Maruszewski, Piotr Burczyński, Paweł Januszewicz, Walter Chełstowski oraz Beata Bethke.Z roku na rok, z nielicznymi wyjątkami, zbierana w ramach corocznej akcji WOŚP suma systematycznie rośnie. Ostatni XXVI Finał ustanowił kolejny rekord, kończąc zbiórkę z wynikiem 126 mln zł. Transmisje z finałów nadawane były od 1993 roku do 2016 roku na antenach TVP, a od 2008 roku do 2011 roku również w TVN. Od 2017 roku jedynym oficjalnym partnerem telewizyjnym akcji jest TVN.