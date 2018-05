Tańszy przejazd taksówką i darmowa kawa. Korzystając z tej aplikacji, zyskasz zniżki na różne usługi

Goodie to bezpłatna aplikacja mobilna oraz strona internetowa, w której znajdziemy kupony, zniżki, promocje, wyprzedaże oraz kody rabatowe. Od 3 do 30 kwietnia można dzięki niej podróżować taniej z mytaxi • Materiały prasowe

P

Od 4 kwietnia do 5 maja użytkownicy aplikacji mobilnej goodie mogą spróbować darmowej kawy w kawiarniach So! Coffee na terenie całej Polski • Materiały prasowe

Artykuł powstał we współpracy z Bank Millennium.

o czym poznać podążającą za najnowszymi trendami aplikację? Po tym, że nie tylko upraszcza użytkownikowi codzienne życie, ale także daje mu finansowe benefity w postaci zniżek na przeróżne usługi. Takimi funkcjonalnościami może właśnie pochwalić się platforma goodie.Bezpłatna aplikacja mobilna i powiązana z nią strona internetowa to wygodny doradca zakupowy, dający szybki dostęp do informacji o zniżkach, wyprzedażach i promocjach w sklepach stacjonarnych i internetowych. Dzięki niej można łatwo założyć kartę stałego klienta galerii handlowej i dowiedzieć się o wydarzeniach na jej terenie czy najlepszych okazjach cenowych w sieciach handlowych. Aplikacja umożliwia też głosowe wyszukiwanie produktów.Od 3 do 30 kwietnia goodie zapewnia użytkownikowi tańsze podróżowanie z usługą mytaxi. Wystarczy pobrać na telefon komórkowy aplikację, odnaleźć w niej jedną z dwóch okazji cenowych mytaxi i wygenerować jednorazowy kod. Następnie kod należy wprowadzić do aplikacji mytaxi. Stały klient przewoźnika otrzyma rabat za przejazd w wysokości 10 zł. A jeśli użytkownik wybierze usługę mytaxi po raz pierwszy, uzyska jednorazową obniżkę w kwocie aż 35 zł!Natomiast między 4 kwietnia a 5 maja użytkownicy aplikacji mobilnej goodie mogą spróbować darmowej kawy w kawiarniach So! Coffee na terenie całej Polski. W tym celu należy odnaleźć w aplikacji promocję So! Coffee, wygenerować specjalny kod i pokazać go sprzedawcy w kawiarni. Kod jest jednorazowy i umożliwia otrzymanie darmowej kawy espresso, latte, flat white/dark, cappuccino albo americano w dowolnym rozmiarze.Aplikacja zakupowa goodie, która powstała jako start-up w grupie Bank Millennium, działa na smartfonach z zainstalowanym systemem iOS lub Android. Szczegółowe informacje i regulaminy promocji dostępne są na www.goodie.pl