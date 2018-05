Duda składa deklarację w sprawie referendum o Konstytucji RP. Podaje konkretną datę, zapowiada konstytucyjny przełom

Andrzej Duda zapowiedział referendum w sprawie Konstytucji RP. • Fot. Adam Stępień / Agencja Gazeta

ndrzej Duda zapowiedział "konstytucyjny przełom". Polacy zostaną zapytani, czy Konstytucja RP wymaga ich zdaniem zmian. – Mamy rok absolutnie szczególny. W tym roku powinniśmy odpowiedzieć sobie na wielkie pytania dotyczące przyszłości Rzeczypospolitej Polskiej. Złożę wniosek, aby w referendum w sprawie Konstytucji mogli wypowiedzieć się Polacy: czego chcą i czy chcą – przekonywał Andrzej Duda. Prezydent zapowiedział, że głosowanie odbędzie się 10 i 11 listopada tego roku.– Apeluję o obecność na tym referendum, żebyście powiedzieli, jakiej Polski chcecie. Żebyście mogli przekazać swoim dzieciom, wnukom i prawnukom: "to także ja swoją opinią, swoim zdaniem kształtowałem ojczyznę, w której żyjemy". (...) Niech ten rok – rok– będzie rokiem konstytucyjnego przełomu – podsumowywał prezydent.Słowasą o tyle uderzające, że Prawo i Sprawiedliwość już nieraz złamało Konstytucję lub do tego dążyło. "Dziś, jak to 3 maja, pan Duda i różni pisowcy będą międlić w ustach słowo ''. Tym wytryskom obłudy towarzyszyć będzie wzniosły, a może i nabożny ton. Wystarczy jednak pamiętać, że to ta władza zgwałciła ustawę zasadniczą z 97 r. i pełni funkcję współczesnej targowicy" – napisał napublicysta Przemysław Szubartowicz.