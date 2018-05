Fala wypadków przetoczyła się przez Polskę w długi weekend. "To zatrważające dane"

Policja podała dane na temat wypadków, do których doszło w trakcie długiego weekendu. • Fot. Michał Walczak / Agencja Gazeta

olicja poinformowała, że w trakcie długiego weekendu na polskich drogach doszło aż do 504 wypadków. Zginęło w nich 45 osób, zaś 640 zostało rannych. Jakby tego było mało, zatrzymano 1700 nietrzeźwych kierowców – podaje Onet.– To zatrważające dane. Najczęstsze przyczyny wypadków to nieustąpienie pierwszeństwa oraz nadmierna prędkość. Niestety, piękna pogoda sprawia, że wielu kierowców jeździ nierozważnie: za szybko, zbyt dynamicznie, wręcz agresywnie i to przekłada się na– powiedział podkomisarz Dawid Marciniak z Komendy Głównej Policji. Nie dziwi więc, żewciąż prowadzi akcję, która ma uchronić innych przed wypadkami w. Potrwa ona do 6 maja. Do tego czasu na drogach pracować będzie nawet 5 tys. funkcjonariuszy. Patrolowane będę przede wszystkim większe miasta.Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wspomniał o wypadkach w województwie kujawsko-pomorskim. W jednym z nich w zderzeniu czołowym zginęły cztery osoby i wypadek. Doszło do niego 1 maja w Woli Filipkowskiej w Małopolsce. Kierowca volkswagena golfa zjechał na lewą część drogi, uderzając czołowo w inny pojazd. – Na to wszystko najechał jeszcze kolejny pojazd, w którym zginęło 3 osoby. Okazało się, że sprawca miał 1,1 promila alkoholu – poinformował w rozmowie z "Super Expressem" Radosław Kobryś.źródło: Onet