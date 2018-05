Kto jest najlepszym prezydentem III RP? Zaskakujące wyniki sondażu

"Rzeczpospolita" przeprowadziła sondaż, w którym zapytała Polaków o najlepszego prezydenta III RP. • Fot . Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

"Rzeczpospolita" postanowiła sprawdzić, kogo Polacy najczęściej wskazują jako najlepszego prezydenta III Rzeczpospolitej. Okazuje się, że według sondażu przeprowadzonego przez SW Research zdecydowanym zwycięzcą został Aleksander Kwaśniewski, który był głową państwa w latach 1995-2005.Aleksander Kwaśniewski uzyskał 36,2 proc. od ankietowanych, co dało mu dużą przewagę nad, który uplasował się na drugim miejscu z wynikiem 11,9 proc. Dosłownie o 0,2 proc. wyprzedził tragicznie zmarłego Lecha Kaczyńskiego. Dalej jest Lech Wałęsa (7,8 proc.), Bronisław Komorowski (4,8 proc.) oraz Wojciech Jaruzelski (1,9 proc.). Trzeba dodać, że spora część badanych nie potrafiła wskazać swojego faworyta (25,6 proc.).Jak zwrócił uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Reasarch, na Kwaśniewskiego częściej wskazywali mężczyźni (38 proc. do 35 proc. u kobiet). Ciekawie za to wygląda, gdy weźmie się pod uwagę m.in. wiek i wykształcenie ankietowanych. – Osoby do 24. roku życia częściej niż inne grupy wiekowe wskazywały Andrzeja Dudę (18 proc.),(15 proc.) oraz Lecha Wałęsę (11 proc.). Aleksander Kwaśniewski częściej był też wskazywany przez osoby o wykształceniu wyższym (38 proc.), badanych o dochodzie od 2001 do 3000 zł (41 proc.) oraz respondentów z miast do 20 tys. mieszkańców (47 proc.) – powiedział Zimolzak "Rzeczpospolitej".Dziennik przytoczył także informacje, że trzech na dziesięciu Polaków uważa, że kandydatem PiS na prezydenta RP w wyborach w 2020 roku powinien być Andrzej Duda. Jarosław Kaczyński otrzymał zaledwie 9 proc. od respondentów, zaś Beatę Szydło 6 proc.Przypomnijmy, że poniedziałkowym gościem programu Moniki Olejnik "Kropka nad i " w TVN24 był właśnie Aleksander Kwaśniewski . Były prezydent odniósł się w rozmowie z dziennikarką do szeregu tematów związanych z działaniami Prawa i Sprawiedliwości, podejścia partii do osoby Donalda Tuska oraz zawyrokował, że Jarosław Kaczyński może wystartować w wyborach prezydenckich, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość wygra wybory parlamentarne w 2019 roku.źródło: " rp.pl