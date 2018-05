Skalne Miasto oblegane przez Polaków, Czesi musieli zamknąć przejście graniczne. "Długo będą pamiętać ten weekend"

Skalne Miasto w Czechach w czasie weekendu przeżywa oblężenie Polaków. • Fot. Marcin Olejniczak / AG

Przejście graniczne. Mieroszów/Zdanov zamknięte. Kilkadziesiąt udających się w stronę #skalnemiasto osób stoi w korku próbuje wjechać i zjechać z granicy. @Dolny_Slask @WalbrzychMM @dolnyslasktur — Dziennik Wałbrzych (@DziennikWalb) May 3, 2018

Polacy oblegają Skalne Miasto w czeskim Adršpachu... Czesi zamknęli przejście graniczne, okoliczni restauratorzy są przeszczęśliwi #majowka https://t.co/2watQeKwUm — Krzysztof (@zlatokob) May 1, 2018

do Adršpachu už nikdy je tam Poláků, jak zrnek písku. To už je příjemnější návštěva konzervy se sardinkami.. jenže to je od Krkonoš po Lysou Horu stejná píseň — Jarda Kanich (@JardaKanich) May 1, 2018

Skalne miasto Adrspach można już pomknąć z #wroclaw dzięki Kolejom Dolnośląskim. Naprawdę warto pic.twitter.com/mqCdYI2TN6 — Krzysztof Świercz (@krzysswiercz) April 28, 2018

łumy turystów, korki na drogach. Nie, nie do Morskiego Oka, o czym co roku o tej porze grzmią polskie media. Do Skalnego Miasta w Czechach, tuż za polską granicą – niezwykłego miejsca, które w weekend majowy szczególnie przyciągnęło ogromne rzesze turystów z Polski. Tak wielkie, że czeska policja kilka razy zamykała przejście graniczne dla samochodów osobowych Mieroszów-Zdonov.Skalne Miasto, w przygranicznymniedaleko Kudowy Zdroju i w, to unikat. Fantastyczne miejsce parę kilometrów od granicy, do którego przez cały weekend przybyło tylu turystów z Polski, że najwyraźniej zaskoczyli Czechów, choć podobna sytuacja miała miejsce w ubiegłym roku."Horror komunikacyjny w. Tegoroczny długi majowy weekend długo będą pamiętali Czesi z przygranicznego Adršpachu. Zbyt duże natężenie turystów spowodowało, że Czesi zdecydowali o zamknięciu dla pojazdów osobowych przejścia granicznego– donosił portal dziennik.walbrzych.pl.Z powodu natłoku turystów z Polski pierwszy raz zamknięto przejście 1 maja – na kilka godzin. Drugi raz w środę, 2 maja. "Zakaz obowiązuje do odwołania, czyli najprawdopodobniej do końca weekendu majowego" – informował portal. "Ruch po czeskiej stronie jest sparaliżowany. Czesi nie wpuszczają turystów do siebie. Ci, którzy utknęli po czeskiej stronie są zawracani do Polski" – relacjonowało tego dnia również Radio Wrocław. 3 maja przed godziną 11. dziennikarze informowali, że przejście było przejezdne. "Jednak jak będzie dalej – nie wiemy. Przez 20 minut, jakie spędziliśmy na przejściu Mieroszów/Zdoňov przejechało tamtędy kilkadziesiąt samochodów" – pisali.Jak zauważył jeden z internautów, z takiego najazdu na pewno cieszą się czescy restauratorzy. "Kolejki polaków a w restauracjach czas oczekiwania 2 godziny!" – pisze inny na stronie "Gazety Wrocławskiej". Trudno powiedzieć, co myślą czescy turyści. Na Twitterze ktoś napisał, że Skalne Miasto to katastrofa, a Polaków jest tylko, co ziarenek piasku.Wszystkim, którzy planują wyjazd do Skalnego Miasta w najbliższy weekend wałbrzyski portal radzi wybrać drogę przez Goliński lub dojechać pociągiem z. W tym roku na tej trasie uruchomiono połączenie kolejowe.źródło: dziennik.walbrzych.pl