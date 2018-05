Tusk podbija Twittera swoją fotografią z demonstracji w 1982 r. "W końcu zawsze chodzi o to samo"

Donald Tusk opublikował na Twitterze swoje zdjęcie z 1982 r., kiedy brał udział w majowej demonstracji w Gdańsku. • Fot. Jan Rusek / Agencja Gazeta

D

Zdjęcie Donalda Tuska z 1982 r. • Fot. twitter.com/donaldtusk

Majowa demonstracja w Gdańsku w 1982 r. W końcu zawsze chodzi o to samo: wolność, demokrację, rządy prawa. pic.twitter.com/tP1t7WHWFg — Donald Tusk (@donaldtusk) 3 maja 2018

onald Tusk zabrał głos w Święto Konstytucji 3 maja. Wspomniał stare czasy. "Majowa demonstracja w Gdańsku w 1982 r. W końcu zawsze chodzi o to samo: wolność, demokrację, rządy prawa" – napisał na Twitterze przewodniczący Rady Europejskiej. Były premier dołączył do wpisu swoje zdjęcie z 1982 r., kiedy miał 25 lat.Internauci ochoczo skomentowali fotografię, nawiązując do tego, co robi obecny rząd. "Jest pan moją nadzieją na lepsze jutro. Normalną, spokojną demokratyczną Polskę. Szanowaną na świecie" – skomentowała użytkowniczka. Pewien internauta wypomina jednakzdjęcie m.in. w towarzystwie Wojciecha Jaruzelskiego. "Panie premierze, co to za porównanie? W tym czasie mieliśmy w Polsce zbrodniczy reżim Jaruzelskiego, stan wojenny, w czasie którego mordowano niewinnych ludzi. Oto pańskie zdjęcie [dodano je do komentarza – przyp. red.] z ojcem tego totalitarnego systemu". Ale kolejny użytkownik Twittera pyta: "No i co w związku z tym?". I zamieszcza fotografię Jana Pawła II i Wojciecha Jaruzelskiego.Przypomnijmy, że w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja prezydentzapowiedział "konstytucyjny przełom". Polacy zostaną zapytani, czy Konstytucja RP wymaga ich zdaniem zmian. – Mamy rok absolutnie szczególny. W tym roku powinniśmy odpowiedzieć sobie na wielkie pytania dotyczące przyszłości Rzeczypospolitej Polskiej. Złożę wniosek, aby w referendum w sprawie Konstytucji mogli wypowiedzieć się Polacy: czego chcą i czy chcą – przekonywał Andrzej Duda. Prezydent zapowiedział, że głosowanie odbędzie się 10 i 11 listopada tego roku.Słowa Andrzeja Dudy są o tyle uderzające, żejuż nieraz złamało Konstytucję lub do tego dążyło. "Dziś, jak to, pan Duda i różni pisowcy będą międlić w ustach słowo 'Konstytucja'. Tym wytryskom obłudy towarzyszyć będzie wzniosły, a może i nabożny ton. Wystarczy jednak pamiętać, że to ta władza zgwałciła ustawę zasadniczą z 97 r. i pełni funkcję współczesnej targowicy" – napisał na Twitterze publicysta Przemysław Szubartowicz.