Pamiętacie zamieszanie z Rondem Bartoszewskiego w Krapkowicach? W sprawie nastąpił niespodziewany zwrot

Andrzej Brzezina wiceburmistrz Krapkowic

Oczywiście nikt wprost tego nie powie, że inwestycje drogowe w naszej gminie zostały odsunięte na następne lata dlatego, iż jakieś rondo nazwaliśmy tak czy inaczej. Trzeba pamiętać, że do drzwi w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w samym tylko Opolu co chwila pukają jacyś samorządowcy prosząc o jakąś nową drogę czy remont. Z punktu widzenia GDDKiA co to jest za sztuka przesunąć jakąś inwestycję z miejsca 30. na 87. i odpisać nam, że rozpatrzą nasz wniosek w latach 2022-28?



Godzi się Pan w takim razie na jakąś formę autocenzury. To w porządku?



Odpowiem hasłem kandydata na prezydenta z Platformy Obywatelskiej: "Zgoda buduje".



To może, aby awansować na tej liście z miejsca 30. na 1. powinniście nazwać to rondo im. Lecha Kaczyńskiego?



Ale my nie chcemy w ten sposób postępować. Powiem szczerze – znam życiorys prof. Bartoszewskiego i szanuję go niesamowicie. Jeżeli jest jakaś poważna grupa mieszkańców, która chce uświetnić tę postać, to mamy wiele świetnych miejsc do tego. Niekoniecznie na drodze krajowej.