"Chryja pod Radiem Maryja". Feministki zorganizowały o. Rydzykowi urodzinową pikietę

W dniu urodzin o. Rydzyka feministki z całego kraju przeprowadziły manifestację przy siedzibie Radia Maryja. • Fot. Twitter.com / Warszawski Strajk Kobiet

N

Chryja Pod Radiem Maryja Kolektyw Manifa Toruńska i kolektyw Warszawski Strajk Kobiet, Ogólnopolski Strajk Kobiet oraz Fundacja Nie Tylko Matka Polka postanowiły zatem, że Ojciec Dyrektor, obok oficjalnej imprezy urodzinowej, na swoje 73 urodziny (oraz niemalże 74-lecie istnienia, wliczając nienaganne życie płodowe) zasługuje też na małą niespodziankę.



„Chryja pod Radiem Maryja!”. Otwarte dla wszystkich wydarzenie ma uświetnić i uczcić istnienie tego wzoru cnót, człowieka ze szczerego złota. fragment zaproszenia na wydarzenie zamieszczony na Facebooku

Urodziny Tadeusza Rydzyka. Sto lat, ojcze wielebnięty! pic.twitter.com/S9YMJyFxd0 — Warszawski Strajk Kobiet (@WarszawskiSK) 3 maja 2018

Toruń Opublikowany przez Męskie Wsparcie Strajku Kobiet 3 maja 2018

ie wszyscy 3 maja obchodzą święto narodowe. Dla niektórych istotniejsze jest to, że w czwartek 73 lat kończy o. Tadeusz Rydzyk. Feministki z całego kraju zgromadziły się 3 maja w Toruniu przed siedzibą Radia Maryja, aby "uczcić" urodziny ojca dyrektora. – Precz z Rydzykiem - obłudnikiem! – krzyczano m.in. podczas manifestacji, która odbyła się pod hasłem "Chryja pod Radiem Maryja". W ten sposób kobiety postanowiły wyrazić swoją niezgodę na wypowiedzi o. Rydzyka na tematy, o których - jak twierdzą - nie ma pojęcia.– Otwarte dla wszystkich wydarzenie ma uświetnić i uczcić istnienie tego wzoru cnót, człowieka ze szczerego złota – napisały feministki na Facebooku pod zaproszeniem na wydarzenie odnoszące się do przypadających 3 maja urodzin o. Tadeusza Rydzyka . Rozpoczęło się ono po godzinie 13:00 pochodem feministek z Warszawy, Wrocławia czy Gdańska, który był parodią procesji na Boże Ciało.Kobiety wyruszyły z ul. Grudziądzkiej w kierunku rozgłośni Radia Maryja przy ul. Żwirki i Wigury . Sypały płatki kwiatów oraz niosły wykonaną z kartonu... waginę w koronie. Niektóre z nich przebrane były za duchownych, inne zaś pojawiły się w wymyślnych ubiorach urodzinowych.Pod siedzibą rozgłośni skandowano hasła jak: "- syczy jak żmija", "Równe prawa - nie kościoła sprawa" oraz "Fałszywe twoje modły, Rydzyk jesteś podły!". Śpiewano ze zmienionym tekstem piosenkę Maryli Rodowicz "Kasa i seks", a także "Ojciec Tadeusz jak Prometeusz" Kapeli znad Baryczy. Na płocie rozgłośni wywieszono 14 kartek z postulatami dotyczącymi m.in. legalnej aborcji - nazwano je "stacjami drogi krzyżowej kobiet". Jedna z torunianek życzyładużo mniejszych bogactw, nawiązując do głośnej sprawy z samochodami od bezdomnych . – Żeby limuzyny z Warszawy już nie kursowały, dotacje nie spływały, a bezdomni nie wciskali samochodów na siłę – powiedziała.Organizatorkami pikiety były działaczki związane z ruchami Manifa Toruńska, Strajk Kobiet, Fundacja Nie Tylko Matka Polka oraz Feministyczna Brygada Rewolucyjna FeBRa.źródło: nowosci.com.pl