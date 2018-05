Patryk Jaki kasuje niewygodny wpis na Twitterze. Zaczęło się wybielanie wizerunku?

Patryk Jaki mocno wziął się do roboty, aby przekonać warszawiaków do swojej osoby. • Fot. Maciek Jaźwiecki / Agencja Gazeta

chwili gdy Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło, że Patryk Jaki jest kandydatem partii w wyborach na prezydenta Warszawy, wiceminister sprawiedliwości robi wszystko, aby przekonać do siebie mieszkańców stolicy. Jaki zaczął nawet usuwać niewygodne wpisy ze swojego konta na Twitterze, które mogą być dla niego przeszkodą w wyborczej walce. Z czego chce się wybielać polityk?Dziennikarz "Polska The Times" Witold Głowacki zauważył, że Patryk Jaki pozbył się jednej ze swoich wypowiedzi na Twitterze. Chodzi o wpis z 6 kwietnia 2013 roku: "Pytanie dziennikarki: czy uważa Pan homoseksualiste za chorą osobę? Ja: Tak. Dz: A czy uważa sie Pan za osobę dobrze wykształconą?" [pisownia oryginalna] – można było przeczytać jeszcze do dziś. Dziennikarz TVN-u Michał Sznajder żartobliwie skomentował całą sytuację: "Gdy klikałem, było. Gdy 'wyszedłem' z tweeta - już go nie było. Fascynujące doświadczenie".Co ciekawe, szybko wygrzebano inny wpis Jakiego z tego samego dnia sprzed pięciu lat i również dotyczący kwestii homofobii. Tego tekstu jednak Patryk Jaki nie usunął. "Polsat dzis robi materiał o mojej homofobii, zasciankowosci, brakach wiedzy i ogólnym zacofania. P.S do wszystkich zarzutów sie przyznalem" [pisownia oryginalna] – możemy wciąż przeczytać.Jeszcze w 2014 rokukomentował sprawę podpalenia tęczy na placu Zbawiciela w Warszawie, instalacji symbolizującej. Mówił wtedy m.in., że "tolerancja nie polega na tym, że mniejszość wchodzi na głowę większości, depcząc jej wartości. A tak to w tej chwili wygląda", a "stolica Polski nie jest gejowska i nigdy nie będzie".Jednak ostatnio, gdy został kandydatem na prezydenta stolicy, zarzucił swojemu rywalowi, że "dzieli warszawiaków" z powodu ich pochodzenia i poglądów. Wiceminister sprawiedliwości zadeklarował przy tym, że w przypadku "spełnienia warunków formalnych" wyrazi zgodę na Paradę Równości . Dodał wprawdzie, że osobiście nie popiera jej i nie wziąłby w niej udziału, ale dość dziwnie może wyglądać taka nagła zmiana swojego stanowiska wobec tej sprawy.