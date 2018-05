Do czterech razy sztuka. Ta wpadka z "Koła Fortuny" przejdzie do historii programu

Było blisko, a jednak się nie udało. 3 próby odpowiedzi na pytanie w "Kole fortuny" skończyły się niepowodzeniem. • Fot. screen ze strony vod.tvp.pl

Bartosz Świderski

"Bronisław Linda" to też nie była prawidłowa odpowiedź. • Fot. screen ze strony vod.tvp.pl

Dopiero za czwartym podejściem padła prawidłowa odpowiedź. • Fot. screen ze strony vod.tvp.pl

dpowiedź wydawała się prosta jak drut. A jednak coś poszło nie tak. Wpadka z odcinka 217 "Koła Fortuny" staje się hitem internetu. No bo jak można nie znać Bogusława Lindy? Ano można…Troje uczestników, kategoria hasła: "aktor" i odsłonięte cztery spółgłoski. Ale nawet po tych tylko paru literkach nie było trudno domyślić się, o jakiego artystę chodzi w pytaniu. Pani Agnieszka też zapewne wiedziała, ale gdy tylko na głos powiedziała "Bolesław Linda" to aż się złapała za głowę.Właściwie mogła być pewna, że kolejni uczestnicy tego odcinkawykorzystają jej fatalną pomyłkę. Po chwili jednak się okazało, że jej wpadka zapoczątkowała serię następnych. Kolejna uczestniczka, Iwona, podała piątą literę - "B". Oczywiście spółgłoska znalazła się na tablicy, ale znów się nie udało.Gdy powiedziała "Bronisław Linda", to nawet uniosła rękę w geście triumfu. Po chwili jednak się zorientowała, że to nie to imię.Prowadzący program Rafał Brzozowski poprosił zatem kolejnego uczestnika, Sławomira, by podał jedną z liter hasła. Ten zaś wymienił spółgłoskę "Z", jakiej próżno szukać w imieniu i nazwisku aktora, o którego pytano w programie. I tak "Koło Fortuny" zatoczyło... koło. Pani Agnieszka po raz kolejny stanęła przed szansą i tym razem udzieliła właściwej odpowiedzi."Co wy wiecie o kręceniu kołem, panie Bronisławie" – skomentował Brzozowski, usiłując naśladować charakterystyczny głos Teleturniejowe wpadki bardzo często robią w internecie furorę. Czasem rzeczywiście trudno uwierzyć, jak można nie znać odpowiedzi na tak proste pytanie. Trzeba jednak pamiętać, że telewizja od środka może być paraliżująca. – Nie dziwi mnie, że niektórzy uczestnicy nie radzą sobie ze stresem, który ich paraliżuje i powoduje pustkę w głowie – wyjaśniał w rozmowie z naTemat dr Grzegorz Ptaszek, z Katedry Socjologii Gospodarki i Komunikacji Społecznej AGH w Krakowie.źródło: vod.tvp.pl