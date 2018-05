To wyjątkowo groźny kierowca, który ma na koncie wiele wykroczeń. Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach

Policja publikuje zdjęcie Roberta Bloka i prosi o pomoc w poszukiwaniach groźnego pirata drogowego. • Fot. olawa.policja.gov.pl

Komunikat policji w Oławie Wszelkie informacje w tej sprawie proszę kierować do Komendy Powiatową Policji w Oławie. Kontakt: numer alarmowy 997 lub 112, bądź numer miejski 71/3817200 (222).

en kierowca jest policji znany bardzo dobrze. 3 maja miarka się przebrała – funkcjonariusze postanowili poprosić o pomoc w jego poszukiwaniach. Na trasie K-94 w Stanowicach w województwie dolnośląskim drogówka próbowała zatrzymać kierowcę, który przejeżdżał przez miejscowość z prędkością 158 km/h. Nie udało się, pościg za BMW nie przyniósł efektu. Policjanci uznali jednak, że nie pozwolą robić z siebie żartów – postanowili opublikować jego zdjęcie i apelują o pomoc.Poszukiwany mężczyzna to, 43-latek zamieszkały we wsi Sobocisko. Na swoim koncie ma już kilkanaście wykroczeń drogowych, głównie związanych ze znacznym przekraczaniem prędkości w terenie zabudowanym. "Mężczyzna jest również sprawcą wielu kolizji drogowych. Jego brawurowa i nieodpowiedzialna jazda stanowi zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego" – możemy przeczytać w informacji zamieszczonej przez Alicję Jedo, oficera prasowego Komedy Powiatowej Policji w Oławie.3 maja rano mężczyzna pędził swoim samochodem BMW X5 o numerach rejestracyjnych DOA 37780 przez miejscowośćz prędkością 158 km/h. Nie zatrzymał się, mimo jadącego za nim na sygnałach radiowozu. W związku zaistniałym zdarzeniem policja zwraca się z apelem do wszystkich osób znających mężczyznę, o wskazanie jego miejsca pobytu.Zachowanie Roberta Bloka wpisuje się w ogólną sytuację, jaka zapanowała w trakcie długiego weekendu na polskich drogach. Policja poinformowała, że doszło do aż 504 wypadków . Zginęło w nich 45 osób, zaś 640 zostało rannych. Na tym się jednak nie kończy, bo zatrzymano również 1700 nietrzeźwych kierowców. – To zatrważające dane. Najczęstsze przyczyny wypadków to nieustąpienie pierwszeństwa oraz nadmierna prędkość. Niestety, piękna pogoda sprawia, że wielu kierowców jeździ nierozważnie: za szybko, zbyt dynamicznie, wręcz agresywnie i to przekłada się na wypadki – powiedział podkomisarz Dawid Marciniak zźródło: olawa.policja.gov.pl