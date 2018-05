Sejmowi prawnicy ocenili projekt "Zatrzymaj aborcję". Kaja Godek nie będzie zadowolona

Biuro Analiz Sejmowych zwraca uwagę, że przyjęcie projektu "Zatrzymaj aborcję" może pogłębić podział w społeczeństwie. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

bywatelski projekt "Zatrzymaj aborcję" od samego początku budzi ogromne kontrowersje i jego pozytywne zaopiniowanie przez Sejmową Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka 19 marca tego roku przyczyniło się do masowego protestu, który odbył się 4 dni później w większych miastach w Polsce. Teraz Biuro Analiz Sejmowych wydało opinię, w której wyraźnie wskazuje, że przyjęcie projektu przez PiS będzie mocno nierozważnym krokiem. Dla partii rządzącej ta analiza BAS może być zaś wygodną furtką, by wycofać się z poparcia dla dokumentu.Projekt "Zatrzymaj aborcję" znosi możliwość przerwania ciąży ze względu na ciężkie wady płodu. Wedługprzyjęcie dokumentu "może stymulować proceder nielegalnych aborcji, którego skala nie jest w Polsce w wiarygodny sposób badana". Co więcej, prawnicy zwracają uwagę też na to, że może pociągnąć za sobą większe wydatki na opiekę nad ciężarnymi oraz ciężko chorymi noworodkami.Prawnicy z Biura Analiz Sejmowych wskazują przede wszystkim na fakt, że jeżeli rząd zdecyduje się na zaakceptowanie zmian w prawie o aborcji, to może dojść do głębokiego podziału w społeczeństwie. "Poparcie dla projektu wyrażane przez rządzących może sprawić, że mniejszość popierająca zaostrzenie przepisów aborcyjnych uzyska pełną legitymizację do decydowania w tej kwestii; może to wywołać zniechęcenie społeczeństwa do polityki, która nie reprezentuje woli większości, a jedynie grono aktywistów bardziej zdeterminowanych w walce o realizację wyznawanych przez siebie wartości" – napisano w opinii o projekcie.Wspomniano również, żemoże mieć też traumatyczny wpływ na kobiety. "Przymus kontynuacji ciąży", jak pisze BAS, może "powodować traumę i dodatkowe cierpienie kobiety; następuje w ten sposób przeniesie decyzyjności o podtrzymywaniu życia na etap po porodzie, a środowisko lekarskie jest angażowane w ratowanie/uporczywe podtrzymywanie źle rokujących przypadków".Przypomnijmy, że obywatelska inicjatywa ustawodawcza "Zatrzymaj aborcję", której inicjatorką jest Kaja Godek , została przedstawiona polskim biskupom w czerwcu 2017 roku na zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Zakopanem. Od razu uzyskała poparcie. 14 marca biskupi apelowali podczas kolejnego zebrania o "niezwłoczne podjęcie prac legislacyjnych nad projektem obywatelskim 'Zatrzymaj aborcję'".Już dzień później "nastąpiła zmiana porządku dziennego" i projekt trafił pod obrady Sejmu 19 marca. Z tego powodu w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku oraz w wielu innych większych i mniejszych miastach Polski odbyły się 23 marca protesty w ramach "Czarnego piątku" . Obecnie projekt utknął w pracach komisji.źródło: " tokfm.pl