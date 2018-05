Francuzi zadowoleni, że dostaniemy mniej pieniędzy z UE. "To za pomiatanie wartościami europejskimi"

Francuskie media są zgodne, że ograniczenie funduszy dla Polski z UE to kierunek w dobrą stronę. Zdjęcie pochodzi z grudnia 2017 r. ze spotkania prezydenta Emmanuela Macrona z premierem Mateuszem Morawieckim. • Fot. screen z twitter.com/PremierRP

rancuzi cieszą się z projektu budżetu Unii Europejskiej i pochwalają decyzję o przyznaniu mniejszych pieniędzy Polsce. W dzienniku "Le Monde" tytuł jednego z artykułów to "Pożyteczna śmiałość Komisji w obronie państwa prawa". Chwalony jest w nim pomysł uzależnienia wsparcia finansowego dla krajów UE od niezależności sądownictwa.Francuskie media są zgodne, że Unia Europejska idzie we właściwym kierunku, grożąc ograniczeniem funduszy dla Polski. Komentatorzy dostrzegają, że to dobra decyzja, bo pod rządami Prawa i Sprawiedliwości nasz kraj łamał reguły praworządności. W "Le Monde" napisano, że projekt Komisji nie ma na celu "karania, ale po prostu przypomnienie (...), że przynależność do Unii Europejskiej wymaga przestrzegania wspólnych reguł i wartości" – podaje TVN24.W gazecie czytamy, że Polska po zwycięstwiepodjęła kroki, które ograniczają państwo prawa, zwłaszcza w zakresie sądownictwa. Z kolei France Info porównało Polskę do Węgier. Komentator wspomniał o "dwóch państwach, które pomiatają wartościami europejskimi". "Ponieważ Bruksela nie jest w stanie skierować ich na dobrą drogę poprzez dyplomację, uderzy je po kieszeni" – powiedział korespondent France Info.Francuska prasa przypomina, żew grudniu ubiegłego roku podjęła decyzję o uruchomieniu wobec Polski art. 7 TUE, który mówi o naruszeniu reguł prawa. To pierwszy w historii Unii Europejskiej przypadek uruchomienia tego mechanizmu wobec jakiegokolwiek unijnego kraju. France Culture nazwał ten pomysł "ośmieszającą porażką" Unii Europejskiej, a to dlatego, że "z powodów prawnych i politycznych (...) musiała skończyć się impasem". Wszystko dlatego, żeTUE wymaga zgody wszystkich państw członkowskich. We France Culture czytamy, że "Komisja znalazła sposób na ominięcie tej przeszkody", bo decyzję podejmie Rada Europejska, gdzie "wystarczy kwalifikowana większość".Unijna komisarz ds. sprawiedliwości Věra Jourova już dawniej mówiła, jak ważną rolę dla funkcjonowania Unii Europejskiej odgrywa praworządność . – Każdy, kto mieszka w Europie, musi zaakceptować te fundamentalne wartości. W tym praworządność, równość mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminację mniejszości religijnych i innych. Kto nie zamierza szanować ani prawa, ani na naszego demokratycznego stylu życia, ten nie powinien żyć w Europie – tak renesans prawicowych populistów – głównie w Polsce i na Węgrzech – komentowała Czeszka na łamach niemieckiego "Der Spiegel".źródło: TVN24